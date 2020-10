Cintia Szeszko: "Sueño con dirigir la selección o un equipo de Primera"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tiene título de directora técnica nacional y ama su carrera. Con 33 años, piensa en llegar lo más alto, se imagina al fútbol femenino de Santa Fe compitiendo en AFA y anhela ver en Argentina a mujeres a cargo de equipos masculinos.

Javier Díaz

Cintia Szeszko es una apasionada del fútbol. Lo juega desde que camina y lo enseña desde que una desafortunada acción dentro del campo la obligó a decir basta. Es tan apasionada que lo hace con la misma seriedad con que lo practicaba. O tal vez con más, sin improvisaciones, con la seguridad del conocimiento y la permanente capacitación. Ella es entrenadora de fútbol, pero no una más: es la única en Santa Fe que tiene el aval de un título nacional, que obtuvo con el esfuerzo y la constancia que supo mostrar dentro de la cancha y ahora pretende impartir a sus dirigidas.

-¿Cómo fue tu primer acercamiento al fútbol?

-Mi acercamiento viene desde que tengo memoria. Me crié en el barrio El Pozo desde los 2 años y ahí con mis vecinos jugábamos todo el tiempo al fútbol. Recuerdo que siempre andábamos por todo el barrio buscando cualquier lugar posible para patear una pelota.

-¿Cuándo dijiste "me voy a dedicar a esto" y decidiste empezar a jugar de manera seria, para un club?

-Me tocó ser madre joven y eso me llevó a alejarme del fútbol por un tiempo. Pero años después, cerca de 2009, me invitaron a participar en el equipo barrial en La Guardia y no lo dudé. Ahí jugué dos años, hasta que en 2011 me llegó la oportunidad de comenzar a jugar en la Liga Santafesina, representando al El Cadi. Después, en 2013, fui a probar suerte en Sportivo Guadalupe y ahí crecí mucho como jugadora. Hasta que en 2014 el club de mi barrio decidió comenzar su participación liguista y ¡cómo no iba a estar! Así que decidí irme al Centro Cultural y Deportivo El Pozo. Pero, lamentablemente, sólo pude jugar unos pocos partidos, y en el comienzo del 2015, en un amistoso, me rompí los ligamentos cruzados. Entonces decidí colgar los botines ya que las obligaciones diarias podían más.

-¿Ahí surgió la idea de ser entrenadora?

-Claro, porque sentí que ese amor por la pelota no podía quedar en la nada. Primero me ofrecieron hacerme cargo de la escuelita de nenas en El Pozo y dije "esto es lo que quiero". Así que me propuse capacitarme para aprender más. Comencé a estudiar y me recibí en el 2017 con el título final de Directora Técnica nacional y también soy instructora infantil.

-¿Cómo fue tu experiencia estudiando para DT, teniendo en cuenta que seguramente no había muchas más mujeres aparte de vos?

-Fue raro al principio, porque era la única mujer. Con el correr del tiempo los chicos se me acercaron más, uno de ellos es Carlos Bochenek, mi amigo y actual dupla técnica. La verdad es que tuve muy buenos compañeros y de ellos también aprendí muchas cosas.

-¿A qué te dedicas aparte de la dirección técnica?

-En estos momentos estoy desocupada, no tengo un trabajo fijo, me la rebusco vendiendo artículos de Limpieza.

-¿Te imaginas algún día viviendo de la dirección técnica?

-Sí, totalmente, sueño con ese futuro. Es lo que amo y la carrera que elegí para mi vida.

-¿Hasta dónde soñás con llegar?

-Sueño con un fútbol femenino mejorado. En lo personal, llegar a la selección femenina o tener la oportunidad de poder dirigir un equipo femenino o masculino de Primera División.

-¿Cómo ves el fútbol femenino en Santa Fe?

-Lo veo creciendo. Hoy, a comparación del resto del país, está en un buen nivel y consolidándose cada vez más.

-Pero creés que los equipos santafesinos son competitivos, como para imaginarnos a alguno participando en los torneos de AFA en poco tiempo?

-Sí, son muy competitivos. Y se ve, año tras año, el crecimiento de las jugadoras, especialmente de las más jóvenes. Por eso no creo que estemos muy lejos de que suceda, sólo falta el apoyo económico y serio de los dirigentes.

La entrenadora formó dupla con su amigo Carlos Bochenek.Foto: Gentileza La Diez

La pandemia y el después

-¿Cómo se las arreglan este año sin actividad, siguieron trabajando a la distancia?

-Este año ha sido atípico y nos arreglamos como podemos, llevando rutinas físicas a las jugadoras, alentándolas emocionalmente para que no decaigan… a veces creamos juegos grupales de manera online para resguardar el grupo.

-¿Creés que este parate obligado va a perjudicar al fútbol femenino o cuando ruede la pelota se volverá a ese ritmo de crecimiento del que hablabas?

-Creo que vamos a comenzar en donde dejamos. Veo que hay mucho más interés y seriedad en el trabajo. Eso también va llevar a que el público se acerque más a ver los partidos. Y con lo que respecta a lo liguista, pienso que se retomará con las mismas ganas y los proyectos por concluir.

-¿Qué hace falta para que haya más entrenadoras en Santa Fe?

-Creo que hacen falta oportunidades. Es decir, que los dirigentes, los clubes, y las jugadoras y jugadores crean en la capacidad de la mujer. Cuando haya igualdad de condiciones y se entienda que una mujer puede estar al frente de cualquier equipo, tanto femenino como masculino, seguramente habrá más chicas que se interesen por la carrera.