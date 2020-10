https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Actualizan declaraciones juradas

Alverovich, Clos y Maximo Kirchner son los legisladores más ricos

Las mayores fortunas del Senado de la Nación son las del empresario y ex gobernador de la Provincia de Tucumán (senador en obligada licencia) y del ex gobernador de Misiones Maurice Closs. En Diputados el mayor multimillonario es el hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de K:irchner, que ya recibió su parte de la herencia.

Máximo Kirchner Crédito: Archivo

José Alperovich en el Senado, Máximo Kirchner en Diputados. Ambos tienen las mayores fortunas en sendas Cámaras del Congreso de la Nación, según un informe del diario Perfil, que se apoya en datos públicos proporcionados por los propios legisladores multimillonarios, en sus declaraciones juradas. Con más de $ 1.300 millones de pesos, el senador en obligado uso de licencia, Alperovich sigue al frente del ranking de los legisladores más ricos de la Argentina. La fortuna del ex gobernador peronista creció un 73% a lo largo de 2019 y seguramente no se verá afectada en la próxima declaración, pese a que no está cobrando sus haberes como senador ya que pidió licencia a finales del año pasado para seguir adelante con la defensa luego de una acusación por abuso sexual. De acuerdo a las declaraciones juradas 2019 presentadas ante la Oficina Anticorrupción , lo secunda otro ex gobernador, tambièn del justicialismo, el misionero Maurice Closs del Frente Renovador de la Concordia con una fortuna de $ 783 millones de pesos. El actual senador mostró más de un 800% de crecimiento patrimonial durante el último ejercicio tras la muerte de su padre Ramón Closs, que fundó el poderoso Grupo Económico Valle y legó una parte a uno de sus hijos. En tercer lugar, entre los senadores nacionales, se encuentra un radical: el santacruceño radical Eduardo Costa con más de $ 662 millones en su haber. El frustrado aspirante a la gobernación provincial en varias oportunidades es el dueño de la cadena de supermercados patagónica Hipertehuelche, sobre la que se sustenta buena parte de su actividad como empresario. La Oficina Anticorrupción, que comanda Félix Crous, realizó hace algunas semanas una nueva prórroga para la presentación de las declaraciones juradas y puso como última fecha el 30 de septiembre, por lo que hay algunos legisladores que aún no terminaron de cumplir con la obligación o todavía no están cargadas en la web, indica Perfil. En la Cámara de Diputados, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, es el que ostenta el mayor patrimonio, con $ 291 millones declarados. En el desglose de su declaración jurada se destacan 27 propiedades a su nombre, así como depósitos por más de 2,8 millones de dólares. Como contraparte, mantiene deudas con la empresa Hotesur por unos 5 millones de pesos y también con la AFIP. El grueso de los bienes ingresaron en 2011 en concepto de herencia, luego de la muerte de su padre Néstor. En segundo lugar se encuentra José Ignacio de Mendiguren, otro legislador que se encuentra de licencia, aunque en este caso porque dejó transitoriamente el Congreso para ponerse al frente del BICE. El ex titular de la Unión Industrial Argentina tiene una fortuna que supera los $ 250 millones, integrado por acciones de varias de sus empresas y por títulos en el exterior. El podio lo completa la radical porteña Ana Carla Carrizo con $ 174 millones, sustentados en gran medida por una importante participación accionaria recibida en donación de una empresa familiar que opera estaciones de servicio. Entre los diputados más ricos también están el jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo ($ 120 millones), la vicepresidenta de la bancada K Cristina Alvarez Rodríguez ($ 26 millones) y otros como Atilio Benedetti, Marcelo Casaretto y por ùltimo el diario capitalino menciona a un conocido en Santa Fe: Álvaro González, que fue electo por el PRO de la capital federal y fue funcionario del ex gobernador Víctor Reviglio. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

