Domingo 04.10.2020

La economía en jaque Desconfianza en las medidas

El director de la consultora EcoGo, Federico Furiase, advirtió que el Gobierno debe dar un "golpe de timón rápidamente" para mejorar las expectativas de los agentes económicos y advirtió que por ahora las últimas medidas "no generaron confianza".

Sostuvo que esas iniciativas "si bien van en la dirección correcta, llegan tarde y se quedan cortas en términos de la profundidad y con esta señal que dio el BCRA confusa en términos de devaluación progresiva.

"Esta dinámica no es sostenible en el tiempo en términos de que no aguanta sin una devaluación, a menos que el Gobierno dé un golpe de timón de confianza, que es lo que no pudo lograr en los últimos dos intentos", sostuvo.

Furiase alertó que al BCRA le queda "muy poquita nafta en términos de reservas". Dijo que las medidas no han estado "a la altura de las expectativas del mercado" y sostuvo que además existe un "ruido político bastante importante, y eso le saca credibilidad".

Señaló que la Argentina "la única manera que tiene de financiar el agujero fiscal es la emisión monetaria, la gente piensa y ahorra en dólares, y todo eso está generando ese desequilibrio en términos de brecha cambiaria".

"El exportador no tiene incentivos para liquidar, el importador tiene todo el incentivo a tomar pesos y llevarse todos los dólares que pueda al oficial, y eso va generando una tensión cambiaria y una expectativa de devaluación que el gobierno no la quiere convalidar, porque implicaría encarecer la mesa de los argentinos y acelerar las expectativas de inflación", explicó.

Señales

Tras los últimos anuncios, el BCRA "vendió 110 millones de dólares, subió el riesgo país, cayó el precio de los bonos, subió la brecha cambiaria y no hubo liquidación del agro, con lo cual las medidas claramente no generaron confianza". "Frente a un dólar oficial que está en la zona de 77 y un dólar financiero en 145, y con una incertidumbre muy fuerte hacia adelante en términos políticos y económicos, el campo no va a liquidar significativamente porque se bajen tres puntos las retenciones, entonces hay un problema más estructural", indicó.