https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 04.10.2020 - Última actualización - 16:30

16:27

El presidente tropieza con sus propios pasos

Subir las tasas de interés y acelerar la devaluación son medidas que van a contramano del propio relato. Bajar las retenciones por poco tiempo no sirve si la mayoría de los granos ya pasaron de los productores a las grandes exportadoras, que se benefician ahora del diferencial. Recomponer el consumo con "Ahora 12" es ilusorio si la inflación se vuelve a acelerar y el salario se deteriora. Promover la construcción y amenazar con más impuestos a los activos inmobiliarios es un contrasentido.

El gobierno de Alberto Fernández ha agudizado incoherencias macroeconómicas, pero ese no es su mayor problema. La desconfianza en la figura del presidente y en su capacidad de gestión es una clave determinante; el jefe de Estado llegó al poder prometiendo moderación política en el diálogo, contención social y reactivación económica. Nada de eso lo representa.

El discurso de Carlos Raimondi en la OEA omitiendo las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, complica a la Casa Rosada cuando necesita de Estados Unidos para las negociaciones con el FMI. Pero sobre todo hunde al gobierno nacional en un relativismo moral que denigra lo que fue política de Estado y orgullo nacional en democracia.

Con la cabeza política en otro lado, el presidente tropieza con sus propios pasos. El intento de privatizar Vicentin, la protección política a los violentos ideologizados que promueven la toma ilegal de terrenos, usando a la pobreza que el Estado ignora; la manipulación de la coparticipación federal para favorecer al partido o a una facción; el desplazamiento selectivo de jueces que investigan la corrupción; la reforma judicial sin consenso; la integración de un consejo de asesores para reformar la Corte, con abogados defensores de la vicepresidenta; las amenazas a la Corte si no falla según el criterio del Poder Ejecutivo.

La pandemia es un desafío en el que la Casa Rosada se ha extraviado. La imagen de Alberto Fernández cae ante un virus que es dramáticamente poderoso; el presidente sigue reaccionando con el recurso de un confinamiento medieval y el reparto de plata recién impresa, que alivia la inexorable urgencia y agrava el largo plazo, sin que la política configure mejores horizontes. Las curvas epidemiológicas, seis meses después, son elocuentes.

La fantasía de quienes procuran irse del país o al menos fugar de la moneda, no es casualidad. Los vuelos de cabotaje no existen, los caminos muestran fronteras internas entre provincias, la educación no gestiona perspectivas, la inseguridad mata mientras la policía teme, la pobreza se multiplica, la indigencia crece a pesar de enormes esfuerzos asistencialistas. Los agentes sanitarios resisten en la trinchera, maldiciendo pronósticos y filminas que se esfumaron en el error deliberado.

No hay diálogo con la oposición, la concertación económica y social se ha postergado a nombre de las urgencias, la CGT no entra a la Casa de gobierno, los gobernadores son usados para decorar al presidente. Los acuerdos con acreedores no calmaron al dólar como suponía el ministro Martín Guzmán; la zaraza es una confesión de parte mientras el titular del Banco Central ensaya manotazos ortodoxos y acuerdos corporativos para ganar poco tiempo más en las reservas,

China es una oportunidad, pero no una tabla de salvación ante el riesgo inminente del fracaso. Ni siquiera Xi Jinping está hoy en Venezuela. Son los turcos quienes refinan el oro que explotan y trafican ilegalmente con la protección del régimen de Maduro, que a su vez usa los lingotes para que Irán le mande combustible refinado al destruido país, dueño de la mayor reserva petrolera del mundo.