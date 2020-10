https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 04.10.2020 - Última actualización - 17:01

16:59

El argentino está en cuartos de final de Roland Garros

Schwartzman: "Mi arranque después de la pandemia no había sido bueno, no esperaba todo esto"

El "Peque" derrotó este domingo al italiano Lorenzo Sonego por 6-1, 6-3 y 6-4. En la próxima ronda se medirá con el austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo y reciente campeón del US Open.

Crédito: @RolandGarros

El argentino está en cuartos de final de Roland Garros Schwartzman: "Mi arranque después de la pandemia no había sido bueno, no esperaba todo esto" El "Peque" derrotó este domingo al italiano Lorenzo Sonego por 6-1, 6-3 y 6-4. En la próxima ronda se medirá con el austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo y reciente campeón del US Open. El "Peque" derrotó este domingo al italiano Lorenzo Sonego por 6-1, 6-3 y 6-4. En la próxima ronda se medirá con el austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo y reciente campeón del US Open.

El porteño Diego Schwartzman, quien se clasificó este domingo a los cuartos de final de Roland Garros al derrotar de forma contundente al italiano Lorenzo Sonego (46°), se mostró "feliz" tras el partido y aseguró que no esperaba este presente debido a que su arranque después del receso por la pandemia de coronavirus "no había sido bueno". El mejor tenista albiceleste de la ATP y actual número 14 del mundo, expresó: "Estoy muy feliz, sabía que era favorito, que las condiciones me beneficiaban, pero era un gran rival y en líneas generales salió todo muy bien". "Estaba muy nervioso al principio, específicamente en los primeros games. Creo que a diferencia del pasado, la lluvia me vino muy bien", añadió el "Peque". Pese a su gran presente, en el que aún no cedió sets en Rolad Garros, el argentino reconoció que su reinicio en las competiciones no había sido el soñado. Tenés que leer Schwartzman venció al italiano Sonego y está entre los ocho mejores de Roland Garros "Siempre que vengo a un torneo tengo confianza en mí mismo, tengo mucha humildad pero busco ganar los partidos y que las cosas salgan bien. Mi arranque después de la pandemia no había sido bueno, no esperaba todo esto, pero entrené muchísimo, nunca bajé los brazos y creo que por eso estoy acá", dijo. Y remarcó: "Lo nuestro no es duro, nosotros estamos jugando los torneos más grandes, podemos viajar y competir, hay cosas mucho más graves que jugar mal una competencia". Schwartzman, de 28 años, quien venía de vencer el viernes al eslovaco Norbert Gombos (106) por 7-6 (3), 6-3 y 6-3 para avanzar a los octavos de final, derrotó este domingo a Sonego con parciales de 6-1, 6-3 y 6-4. Ahora, el "Peque" enfrentará al austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo y reciente campeón del US Open, a quien definió como "un gran amigo". Thiem venció este domingo al joven francés Hugo Gaston - campeón olímpico juvenil en Buenos Aires 2018- por 6-4, 6-4, 5- 7, 3-6 y 6-3. Con información de NA