Cuqui Márquez: "Quedé más conforme en este partido que ante Newell's"

Por el lado de los lesionados, lo de Assís es sólo un golpe y a Marco Borgnino le harán una resonancia para descartar una lesión ligamentaria.

El golpe de Sebastián Assis, quien seguramente estará en condiciones de entrenarse con normalidad y la espera por la ecografía a la que será sometido Marco Borgnino, son las novedades que arrojó el partido con Rosario Central del sábado, al margen que el delantero Fernando Márquez se fue conforme y dijo que "tuvimos mejor rendimiento en este partido, a pesar del resultado, que el otro día ante Newell's".

"Me voy más satisfecho que ante Newell's, tuvimos mejor rendimiento en este partido, sobre todo en el segundo tiempo. Creamos muchas opciones aunque ellos nos convirtieron dos goles. No es un problema sólo defensivo, porque todos tenemos que marcar y es un problema de todos. Tuve la última para poder empatarlo, pero eso es lo de menos, volveré a mirar el partido y trataré de mejorar en todos los aspectos y no sólo en esa jugada puntual. La pandemia nos ha afectado a todos los equipos y queremos ver qué va a pasar con el torneo, cómo se va a jugar. Seguramente, el profesor Hugo Díaz nos dará los valores físicos de nuestro rendimiento, lo que importa es lo futbolístico pero lo físico es importante en esta etapa", fueron las declaraciones que hizo Márquez luego del partido que se jugó el sábado al mediodía en el 15 de Abril.

El Vasco Azconzábal charlando con Nicolás Andereggen antes del primer partido.Foto: Gentileza Prensa Unión

En Rosario, la labor de Lucas Gamba y Luciano Ferreyra en campo tatengue marcó que el equipo canalla moldeó una alta sociedad en ofensiva. El ex Unión, de 33 años y autor de los dos goles de su equipo, jugó de "9" y cumplió con creces en esta función que le ha dado el Kily González, ante la partida de Claudio Riaño, Sebastián Ribas y Marco Ruben, a lo que hay que sumarle la reciente fallida contratación de Patricio Cucchi.

Volviendo a los lesionados en Unión, lo de Sebastián Assis, que se retiró con un fuerte dolor en la zona del glúteo, no es nada y seguramente se entrenará sin problemas en la semana. Igualmente, el golpe lo dejó afuera del encuentro cuando todavía no había finalizado el primer tiempo.

El tucumano Raúl Aredes le da indicaciones al pibe Gerometta, que jugó en el equipo titular. Foto: Gentileza Prensa Unión

Lo de Borgnino es distinto. El volante -que había ingresado por Assis- fue a buscar un rebote después de un violento remate de Márquez que alcanzó a desviar Josué Ayala y pegó en el palo, chocando con el arquero rosarino que fue con todo a tapar el ingreso del ex jugador de Atlético de Rafaela y le cometió un clarísimo penal. Borgnino salió con un fuerte dolor en su rodilla, más cierta inestabilidad. Se habla de que podrían estar involucrados los ligamentos, pero no se podrá saber hasta que se le efectúe la resonancia magnética.

El plantel rojiblanco inicia este lunes la nueva semana de entrenamientos, sin partidos amistosos a la vista. "Estamos tratando de concertar alguno para el fin de semana del 17", confiaron a El Litoral. Esto da una clara evidencia de que en ese fin de semana no comenzará el torneo y que, en el mejor de los casos, arrancaría el 23.