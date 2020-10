El Premio Nobel de Medicina fue otorgado a quienes descubrieron el virus de la hepatitis C

Los estadounidenses Harvey Alter y Charles M. Rice junto con el británico Michael Houghton recibieron el Premio Nobel de Medicina por trabajar en el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

"Gracias a su descubrimiento, ahora se dispone de análisis de sangre de alta sensibilidad para el virus y éstos han eliminado esencialmente la hepatitis post-transfusión en muchas partes del mundo, lo que ha mejorado enormemente la salud mundial" señalaron desde el comité.

Esta semana se otorgarán los premios en diferentes categorías, el martes será el turno de física, el miércoles el de química, el jueves el de literatura en tanto que el viernes será el momento de conocer al ganador del galardón por la paz.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS