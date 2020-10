Una aerolínea regalará 21 mil pasajes de avión a maestros de todo el mundo

El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, por tal motivo y en agradecimiento por su arduo y dedicado trabajo Qatar Airways lanzó una campaña para que los educadores del mundo tengan la posibilidad de tener unas merecidas vacaciones.

#QatarAirways would like to thank teachers around the world for their hard work and dedication to educating the world's students. To show our gratitude, we are giving away 21,000 complimentary tickets from tomorrow. https://t.co/1L1knRqYlq #ThankYouTeachers #WorldTeachersDay pic.twitter.com/kFjklvn3mg