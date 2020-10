Video: sorprendente "cementerio" de cruceros en Turquía

Durante el fin de semana, se captaron imágenes de un enorme cementerio de cruceros en Aliaga, Turquía

Se cree que debido a la pandemia, muchos de estos barcos pasaron a desuso y terminaron en el lugar antes de tiempo.

En las imágenes, que fueron publicadas por la agencia internacional Reuters, se pueden ver a enormes embarcaciones totalmente abandonadas, mientras algunas personas trabajan en desarmarlas.

Antes de la aparición del Covid-19, los astilleros de desguace de grandes buques en Aliaga se dedicaba al desguace de cargueros y portacontenedores. Sin embargo, la reducción del volumen de negocio en las líneas de de cruceros obligó a que muchos de estos enormes barcos sean desechados antes de tiempo y, por consecuencia, también desmantelados.

Según informan, muchas empresas de cruceros se vieron obligadas a vender algunos de sus bienes flotantes para convertirlos en chatarra, pese a estar todavía en perfectas condiciones para la navegación.

Las estimaciones indican que solo en ese puerto, se espera que casi un millón de toneladas de chatarra se puedan recuperar este año. Mientras que el 98% de los barcos pueden ser convertidos en chatarra, el 2% restante, como las luces y los chalecos salvavidas, se venden.

The ship-breaking business is booming in Aliaga, Turkey, where cruise ships are being recycled for scrap metal after lockdowns all but destroyed the industry. More here https://t.co/SISUTzACcS pic.twitter.com/aKxlFyOFWv