Lunes 05.10.2020 - Última actualización - 9:29

9:27

"Cristina no cree en los acuerdos", dijo Cornejo aseguró que no hay diálogo entre gobierno y oposición

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que el Gobierno debe llevar adelante una serie de reformas para combatir los problemas económicos pero los mismos no serán posibles porque "Cristina Kirchner no cree ni en el diálogo ni en los acuerdos".



"No hay diálogo del Gobierno con la oposición. Hay cuestiones, como una reforma fiscal para fortalecer la moneda, que requieren un acuerdo con la oposición. Sin ese acuerdo no vamos a salir adelante. Pero Cristina no cree en el diálogo, ni en los consensos, ni en los acuerdos. Ella cree en la confrontación", explicó el dirigente radical en diálogo con Radio Rivadavia.



Cornejo remarcó que el oficialismo lleva adelante una agenda alejada de la realidad y de los verdaderos problemas de la gente: "El mandato que tuvo Alberto Fernández era mejorar la economía y no reformar la Justicia. Macri perdió las elecciones justamente por el estado de la economía. De eso debería ocuparse Fernández".



"A Rosenkrantz, como habilitó el per saltum de los jueces, le presentan un juicio político para amenazarlo a amedrentarlo. Hay un plan, está Cristina detrás y Alberto lo ejecuta", manifestó.



Asimismo, aunque adelantó que no puede saber de antemano que hará la Corte respecto a la cuestión de fondo del per saltum, indicó que el máximo órgano judicial "aprobó el traslado de esos jueces con anterioridad", con lo cual deberán "tener muy buenos argumentos para cambiar lo que hicieron hace dos años".



Por último, Cornejo se refirió a la gestión de Axel Kicillof en Buenos Aires: "En Provincia están más atentos al relato, a lo que van a decir, que a pensar desde el lado de la gente".



"En Mar del Plata, alegando que se habían acabado las camas, hicieron un traslado -que cuesta unos 30 mil dólares- para decir que porque el intendente (Guillermo Montenegro, de Juntos por el Cambio) abrió algunas actividades y el sistema había colapsado. Cuando la realidad es que el sector privado tenía muchas camas todavía. Fuerzan los argumentos para demostrar su propio relato", concluyó.

Con información de NA