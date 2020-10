https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La provincia permanece como "zona amarilla" Coronavirus: Jujuy registra un importante descenso en la curva de contagios

En un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencias (COE) se reportó sobre un marcado descenso de contagios lo que, por el momento, convirtió a todas las regiones de Jujuy en zonas "amarillas".

Así lo anunció el secretario de Turismo, Diego Valdecantos: "Tenemos buenas noticias. El mapa de Jujuy es totalmente amarillo por lo que no tenemos ninguna región en rojo".

Según el coordinador del COE, Omar Gutiérrez, esta es una situación derivada del hecho de que en la provincia "hay una tendencia hacia el descenso que impacta no solo en cantidad de casos sino que también en el número de consultas por guardia al 0800 y en la necesidad de camas". En este marco el gobernador Gerardo Morales, destacó que "los hospitales de campaña no tienen más del 10% de ocupación" y que como hay menos pacientes internados no se requieren de los mismos, que este sábado quedaron sin ningún paciente como es el caso del de la ciudad capital.

Por su parte, Fabiana Vaca, del área epidemiológica, agregó que "la tasa de duplicación de casos hoy está en 91 días cuando hace dos semanas era de 32 días".

Cabe destacar que el hecho que la cifra diaria de contagios haya bajado a dos dígitos y que puedan realizarse reuniones familiares de hasta diez integrantes "no están permitidas las fiestas, ni eventos multitudinarios", advirtió el ministro de Seguridad, Ekel Meyer.

Tenés que leer

Situación epidemiológica

La provincia registró en las últimas horas sólo 39 nuevos casos de coronavirus que corresponden a San Salvador de Jujuy 13, Humahuaca 8, El Carmen 7, La Quiaca 5, Palpalá 5, Cieneguilla 1.

Por su parte, el Comité Operativo de Emergencias otorgó también el alta médica a 615 pacientes que lograron superar la enfermedad. Al momento actual y desde el inicio de la pandemia la provincia lleva un total de 12.915.

Sin embargo las malas noticias continúan, es que también en la jornada de este domingo se registraron 9 fallecimientos a causa del Covid-19, siendo 6 de sexo masculino y 3 de sexo femenino de entre 46 a 87 años. Este número elevó la cifra total de víctimas fatales a 568.