https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 05.10.2020 - Última actualización - 10:24

10:12

El 24 de octubre se emitirá por streaming la obra teatral musical que adapta la película “The Wall”, de Pink Floyd, con el protagónico de P. J. Olsson (cantante de The Alan Parsons Live Project).

Una compañía de teatro musical liderada por P. J. Olsson (vocalista en The Alan Parsons Live Project) interpreta la música y pone en escena la mítica película “The Wall” de Pink Floyd. Crédito: Gentileza producción

Una compañía de teatro musical liderada por P. J. Olsson (vocalista en The Alan Parsons Live Project) interpreta la música y pone en escena la mítica película “The Wall” de Pink Floyd. Crédito: Gentileza producción

“The Dark Side of the Wall” Aceptar el mundo real El 24 de octubre se emitirá por streaming la obra teatral musical que adapta la película “The Wall”, de Pink Floyd, con el protagónico de P. J. Olsson (cantante de The Alan Parsons Live Project). El 24 de octubre se emitirá por streaming la obra teatral musical que adapta la película “The Wall”, de Pink Floyd, con el protagónico de P. J. Olsson (cantante de The Alan Parsons Live Project).

El próximo 24 de octubre desde las se emitirá por streaming “The Dark Side of the Wall” una obra teatral y musical que interpreta el film clásico e histórico de Pink Floyd y que incorpora a más de 120 músicos en escena, nueve cámaras y 108 canales de audio. Una mega producción en la voz de P. J. Olsson (The Alan Parsons Live Project), que incluye actores, coros, animaciones 3 D y mucho más.

Accesos a la venta próximamente por: www.blueteamshow.com.

Drama musical

“The Dark Side of the Wall” es el relato de una vida a través de la música y sus múltiples sensaciones. La obra -en género drama- es interpretada por decenas de actores junto a P. J. Olsson (vocalista de The Alan Parsons Live Project) en el rol principal.

Te encontrarás con una puesta en escena alucinante para enmarcar música, letras y el mensaje profundo de “The Wall”, el icónico álbum que desde hace cuatro décadas mantiene una inusual vigencia.

Más de 120 artistas, entre músicos, actores, orquesta, coros, pantallas LED, animaciones 3D originales, tules y telones traslúcidos y una gran estructura arquitectónica, fueron captadas por nueve cámaras en 108 canales de audio. Diez meses de trabajo de edición y mezcla plasmados en este show tan emocionante como imperdible, transmitido por primera vez en toda su extensión.

Cuenta con más de 120 artistas, entre músicos, actores, orquesta, coros, pantallas LED, animaciones 3D originales, tules y telones traslúcidos y una gran estructura arquitectónica.Foto: Gentileza producción

Acerca de “The Dark Side of the Wall”

Es una obra maestra en la que una compañía de teatro musical liderada por P. J. Olsson (vocalista en The Alan Parsons Live Project) interpreta la música y pone en escena la mítica película “The Wall” de Pink Floyd.

Tras haber conquistado los teatros y estadios más grandes de la Argentina y realizado conciertos en el exterior, los artistas (varios de los creadores de The End), llevan más de 28 años perfeccionándose en la interpretación de esta música. En octubre regresan con un show por streaming para recrear la emblemática obra “The Wall”.

El concierto de música en vivo es interpretado por una banda de rock, acompañada de orquesta y coros con arreglos y dirección del maestro Jorge Rosso, más una original puesta en escena y dirección artística a cargo de Cristian Hansen, bajo la idea de Gastón Guillén.

“The Dark Side of the Wall”es una obra dramática en la que conviven la luz y la oscuridad y las profundidades más extensas del ser humano. La presencia de P.J. Olsson como actor principal y voz líder, junto a músicos que en su mayoría llevan más de 28 años homenajeando a Pink Floyd en distintos formatos, es una gran garantía de lo que será la experiencia del proyecto.

“The Dark Side of the Wall” significa emoción, delirio, historia, rock, imagen, arte, sonido y una puesta en escena de nivel internacional.

P. J. Olsson representa experiencia, novedad, pasión, sorpresa, perfección, dinamismo, creatividad y un especial sentimiento en la interpretación tanto vocal como actoral.

Acerca de la obra

La historia nos retrata la vida de una estrella ficticia de rock llamado Pink y de cómo su madre abusiva genera cada vez más inestabilidad emocional en él hasta llegar a un punto en el que ya no puede relacionarse con otros. Lo que provoca que Pink fabrique un muro mental, detrás del cual se siente seguro, lejos de los ataques de su madre.

A lo largo de la obra, mientras se desarrollan las vivencias personales de Pink, vemos la intervención y posterior reelaboración e interpretación materna de situaciones que para Pink resultan altamente traumáticas y constituyen los ladrillos de una pared imaginaria que lo aísla del mundo real pero que para su madre resultan ser intrascendentes, parte normal de la vida o malas elecciones de su hijo.

Al final de la obra, Pink debe decidir si derribar la pared para vivir en el mundo real y darle la importancia que merece cada situación o seguir en un mundo amurallado.

Blue Team Show

Es la unidad digital de BlueTeam Entertainment, una productora dedicada al entretenimiento con más de 40 años de experiencia en el rubro en Estados Unidos, Europa Central, Europa del Este, Argentina y toda Latinoamérica.

Blue Team Show es una plataforma pensada para disfrutar del deporte, salud, eventos, música en vivo, lanzamientos, charlas y mucho más, desde la comodidad del hogar, como una modalidad que vino para quedarse y que hoy en día busca acompañar al público en medio de la pandemia, ofreciendo entretenimiento en vivo con una experiencia digital completa.

+ información

Facebook: TheDarkSideOfTheWallOficial

Instagram: @the_dark_side_of_the_wall

YouTube: The Dark Side Of The Wall

https://blueteamshow.com

https://www.blueteam.us