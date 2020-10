https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo confirmó el mánager del "Ferroviario" a El Litoral

Jonathan Galván, ex Colón, rescinde en Santiago y será refuerzo de Unión

"Tenemos que firmar la rescisión de común acuerdo, ya está todo hablado", explicó el secretario técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero a este diario. "Acá estaba medio tapado y no le íbamos a cortar una posibilidad como la de Unión", aseguró el ex zaguero sabalero que hoy es mánager.

Uno de los partidos que disputó con Colón fue ante Boca en La Bombonera. Crédito: Archivo

Por Dario Pignata SEGUIR Jonathan Galván, un marcador central de 28 años que pasara hace muy poco por esta ciudad vistiendo la casaca de Colón, se convertirá en flamante refuerzo del Club Atlético Unión y pasará automáticamente a formar parte de la particular galería de los futbolistas que vistieron las dos camisetas en la ciudad de Garay. El secretario deportivo de Central Córdoba de Santiago del Estero, el ex zaguero Alexis Ferrero, confirmó la noticia ante la consulta de El Litoral. Por el lado de Unión, prefieren "silenzio stampa" y usarán el Twiter oficial de la institución cuando esté todo cerrado y firmado, con la revisión médica superada. "Vamos a traer algo superador, que signifique mejor que lo que tenemos", dijo el "Vasco" Juan Manuel Azconzábal el sábado ante la consulta de los colegas de TNT Sports ni bien terminado el amistoso con Rosario Central (fue derrota 1-2 del Tate) en el estadio 15 de Abril. Ahora, el nombre sale a la luz y es el de Jonathan Galván. Esta mañana, el mismo Alexis Ferrero, ex jugador de Colón casualmente (su hermano, Walter "Ojito" Ferrero, era lateral y jugó en Unión), confirmó la noticia a El Litoral como mánager de Central Córdoba de Santiago del Estero: -¿Cómo está lo de Jonathan Galván a Unión? -En principio, debo decir, que está todo acordado entre las partes, sólo falta la firma. Es cuestión de horas, nada más -Galván llegó hace poco como refuerzo al "Ferroviario"...¿Es un pase de club a club? -No, no. Se rescinde el contrato de común acuerdo, entre Central Córdoba de Santiago del Estero y el propio Galván -Si bien esto es fútbol, más en pandemia, donde todo puede pasar: ¿los sorprendió ahí en Central Córdoba este interés tan firme de Unión por Galván? -La realidad es que con el cambio de entrenador y los refuerzos que llegaron, acá estaba medio tapado -¿Central Córdoba le facilita a Galván la salida para Unión? -Sí, sí, por eso rescindimos de común acuerdo con el jugador. Ante la posibilidad de Unión, decidimos dejarlo ir. No le íbamos a cortar una posibilidad de mejora para el futbolista ante este interés de Unión De esta manera, luego de la firma, llegada y revisión médica, Jonathan Galván pasará a integrar la galería exclusiva de los que se "animaron" a jugar con las dos camisetas en los equipos de la ciudad. El 24 de julio de 2017, Colón lo presentaba como refuerzo: 900.000 dólares por el ciento por ciento de la ficha, una compra directa con Aldosivi de Mar del Plata y tres años de contrato. El 5 de de diciembre de 2018, El Litoral publicaba: "En el encuentro de reserva contra Belgrano, el defensor rojinegro Jonathan Galván sufrió un esguince de grado 3 con rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. El defensor de Colón Jonathan Galván, que estaba volviendo de a poco de una difícil lesión en su rodilla, sufrió la rotura de ligamentos de su tobillo izquierdo. La estadía en Colón del marcador central ha estado marcada por las lesiones. Luego de dejar atrás una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla, y tener minutos tanto en reserva como en Copa Santa Fe, volvió a padecer una difícil lesión: rotura de ligamentos de su tobillo izquierdo". En enero del año pasado, Colón anunciaba su venta a la Asociación Atlética Argentinos Juniors (AAAJ), en una cifra de 1.2 millones de dólares, luego de jugar apenas en el Sabalero cuatro encuentros, tres como titular y uno como suplente: en total fueron 284 minutos con la sangre y luto. En el club de Diego Armando Maradona, temporada 2018-2019, jugó apenas 13 partidos. El 24 de mayo de 2019, el club de La Paternal informaba: "Jonathan Galván sufrió rotura de tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Será intervenido quirúrgicamente por el Dr. José Artese". Por lo visto, se reiventó (una vez más) y Galván fue fichado en el inicio de este año como refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahora, al decir del propio mánager del "Ferroviario" a El Litoral, está rescindiendo de común acuerdo y será refuerzo de Unión. El "Vasco" Juan Manuel Azconzábal, que conoce el puesto a la perfección porque fue marcador central, lo pidió y le darán el gusto. Galván, el ex Colón que será refuerzo de Unión. Comunicado de Glorioso '89 La Agrupación Glorioso 89 comunica que el día 02 de octubre del corriente año realizó una presentación en la sede del Club, en contestación a la nota que nos hiciera llegar la Comisión Revisora de Cuentas a nuestro primer requerimiento, donde agradecemos el gesto de responder, algo que debería imitar la Comisión Directiva. Con respecto a la contestación, debemos expresar lo siguiente: 1) Siguen afirmando que los balances 2018 y 2019 no presentan falencias técnicas ni inconsistencias, cuando es de público conocimiento lo que expresa en contrario el órgano de contralor del Club, la Inspección General de Personas Jurídicas. 2) Contradiciendo sus propias afirmaciones, dicen que han aportado información complementaria, aceptando de esta manera que existen las falencias antes negadas. 3) Dicen una verdad a medias al afirmar que éstos temas deben tratarse en Asamblea, ya que el Estatuto del Club otorga el derecho a sus asociados plenos a solicitar informes sobre resoluciones de la Directiva. Reforzada ésta utilización de otras vías de comunicación ante la suspensión de las asambleas por el Covid19. Por lo expuesto, reiteramos todo lo solicitado en cuanto los balances cerrados en 2018 y 2019 y los cuestionamientos que les realizó IGPJ. De igual manera se pide que brinden toda la información respecto a la pretendida deuda por el Señor Spahn, y que viabilicen nuestra solicitud a la Comisión Directiva para acceder a los libros del Club donde estén asentadas las transacciones económicas de jugadores en los mercados de pases junio-julio de 2019 y diciembre 2019–enero 2020. Nos consideramos una oposición responsable al servicio del Club. Por eso, más allá de seguir insistiendo por la concreción de las obras de infraestructura comprometidas en la campaña electoral por el oficialismo, seguimos bregando por la transparencia en el manejo de las cuestiones institucionales y económicas en Unión. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

