La tormenta Alex dejó muertos y numerosos desaparecidos en Francia e Italia

Actualizan declaraciones juradas

Las mayores fortunas del Senado de la Nación son las del empresario y ex gobernador de la Provincia de Tucumán (senador en obligada licencia) y del ex gobernador de Misiones Maurice Closs. En Diputados el mayor multimillonario es el hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de K:irchner, que ya recibió su parte de la herencia.