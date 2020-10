Covid: el acatamiento a las medidas redujo más de 1000 nuevos infectados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dato surge de las proyecciones que realizan científicos de Conicet. Implicó, además, que no se ocuparan 20 camas de terapia intensiva con sus respectivos recursos humanos de salud.



Con los datos de contagiados de Covid-19 tomados hasta el sábado 3 de octubre, científicos del Conicet Santa Fe, detectaron que las medidas de restricción que se implementaron en el Departamento La Capital durante las semanas previas arrojaron un resultado positivo.



Según las proyecciones matemáticas que vienen realizando, se logró bajar unos mil casos de nuevos infectados de Covid respecto a los previstos cuando no regían las disposiciones. Esto representa, además, un ahorro de ocupación de más de 20 camas de terapia intensiva con sus respectivos recursos humanos de salud.



Hugo Aimar es el investigador del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL) dependiente del Conicet a cargo del estudio. Explicó que “si no se hubieran implementado las medidas y, en todo caso, si la sociedad de Santa Fe no las hubiese acatado nada, la curva punteada (que es la que muestra los casos reales) estaría pegada a la curva de arriba, a la roja. O sea que estaríamos en el orden de los seis mil infectados cuando hoy estamos en poco menos de cinco mil”. Además, como “las camas son básicamente un proporcional de un dos por ciento del total de infectados, son unas 20 camas menos ocupadas”.



Si bien este es un dato positivo, porque permite no saturar al sistema de salud, Aimar prefirió la cautela antes que el entusiasmo para analizar el futuro inmediato del desarrollo de la pandemia en la ciudad.



No es claro todavía que el R0 (número de reproducción que describe la intensidad de una enfermedad infecciosa) -que al inicio de la aplicación de las medidas era de 1.6- resulte menor que 1 en las próximas semanas. Esto significa que si queremos lograr que en promedio cada infectado no contagie a más de uno, el impacto del aislamiento social deberá reducir el R0 en por lo menos un 38 %. Con este objetivo la curva deberá llegar el día 17 de octubre a un punto que puede estar por arriba del punto correspondiente de la curva violeta pero no demasiado lejos de él.



“En estas cosas conviene ser cautos y precisos. Los gráficos me muestran que pareciera que en la primera semana, la sociedad santafesina hizo bastante caso, pero es probable que ahora la gente haya empezado a cansarse y esto hace que se pueda llegar a la curva amarilla”. Esa curva amarilla implica una reducción del R0 en un 25% “y nos dejaría con una reserva de 1.2: eso todavía no es lo óptimo, lo bueno sería que la sociedad santafesina pueda hacer el esfuerzo para llegar al R1 o menor”, advirtió.



En el extremo derecho del gráfico, donde finalizan las curvas, se dibujó un punto azul: “Si la curva punteada pegara ahí, o por abajo, estaríamos ganando la batalla porque eso querría decir que nuestro R0 es uno o menos, o sea que cada infectado contagiaría a lo sumo a uno. Es importante porque significaría que no está creciendo”, explicó el científico.



“Si hemos podido, es probable que podamos, a pesar del cansancio. Tenemos que ser muy constantes y responsables”, finalizó Aimar.