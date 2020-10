Nelson Agoglia: "No es que se pueda o no, Colón debería pelear un campeonato"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su gol en el final dio origen a la famosa frase: "No se olviden de Agoglia". Junto a Hernán "Pechu" Suárez recordaron ese partido de hace 23 años. Ambos son los protagonistas de una foto para la historia.

Todos tienen bien fresco el recuerdo: los hinchas y los jugadores también. Ni hablar de Nelson Agoglia, porque si hay goles que eternizan la figura de un jugador, ese de Agoglia sobre el final de aquél clásico lo marcó para siempre. El "No se olviden de Agoglia" fue una frase que se convirtió en célebre y definitiva para su vida. "Desde que me desperté, esta mañana, me llueven mensajes y esa foto de El Litoral en la que aparezco con el Pechu Suárez trepado al alambrado", cuenta Nelson, un jugador cuya imagen perdurará por siempre en el sentimiento del hincha rojinegro. Y así revivieron, en La Primera de Sol, aquello que, por lo visto, está muy fresco en sus retinas y en sus recuerdos, por más que hayan transcurrido 23 años.

-Pechu, ¿te quedaste con algún recuerdo de ese partido?

-Mirá, no fui de guardar camisetas, pero a esa la tengo. Pancho Ferraro le dejó todo armado a Jorge Olguín, era casi el mismo plantel y se sumaron algunos refuerzos porque se venía la Conmebol. Una vez, el ayudante de campo nos había dicho que los chicos que estábamos pidiendo pista, como Tapita Segalla, Silvio Azoge, Sebastián Godoy, Alejandro Olivera, Jorgito Drago, íbamos a jugar... A mi, Jorge me hace debutar en cancha de Central, fui en un par de oportunidades al banco y en ese partido se agarran Ibarra con Palma y los echan a los dos, y después también se va Unali. ¡Los dos marcadores de punta afuera!, ¡Si no entro acá no entro más!, fue lo primer que pensé. Y así fue, entré... No dudó Jorge y me puso.

-El otro día, Silvio Azoge contaba las peripecias de ese grupo de jugadores del club, todo lo que debieron soportar en aquél camino hasta llegar a Primera...

-¡Lo leí...! Fue tal cual lo contó Silvio... Nos pasaron cosas tremendas, como viajar a representar a Colón a Dallas y vivimos otras que fueron increíbles... Mi amigo Titi Valdivieso me mandó un mensaje esta mañana, es un "hermano" que tengo del Fonavi Centenario y él me felicitó porque cumplí el sueño de todos los chicos de la '74... Eso me emociona mucho... Pero volviendo a lo que me planteás, el club era una desidia, practicábamos en el Distrito, en la olla en el arranque del puente carretero a Santo Tomé y en Anfibios... ¡Andábamos en el colectivo del grupo Trinidad...!

-¿Cómo era eso?

-Me acuerdo que teníamos que poner una monedita... Al bondi lo manejaba el "Pizu" Alvarez, fallecido hace poco, uno de los hermanos que son dueños del grupo... Había que dejarle en un tarrito una monedita, creo que de 50 centavos y había algunos que no tenían... ¿Qué les iba a decir?, ¿que no subieran?... Todas esas cosas te vienen a la mente, las idas y venida en bicicleta desde mi casa... ¡44 cuadras y media contándolas!... En ese tiempo no había auriculares para ir escuchando música o radio, no había nada... ¿Sabés cómo me divertía?, contando las cuadras desde Quintana 3345, donde vivía, hasta el club... Esas son las cosas lindas que te llenan de valores.

-Pechu, ¿qué recuerdo te trae esa foto del festejo del gol de Agoglia?

-Yo no daba más, me había acalambrado, me dolía todo... Cuando me bajo del tejido, todo acalambrado, Samanta Rodríguez Peña me está esperando cuando regreso a mi posición y me dice: "Pendejo, ¿cómo vas a ir a treparte al alambrado?... ¿Sos loco vos?"... Nelson me hizo famoso...

-Y vos Nelson, ¿qué recuerdo te trae aquél partido y ese gol?

-¡Todos...! Hace poco, mi mamá me dio una bolsa con camisetas que tenía mi papá y estaba una que habían hecho en aquél momento y que decía: "No se olviden de Agoglia"... Silvio Azoge y el Pechu me vienen prometiendo el asado desde hace 23 años (risas)... Lo escuchaba a Pechu y es cierto lo que cuenta. Ellos, los más pibes, tenían un respeto impresionante hacia nosotros, eran pibes muy buenos y tenían un sentido de pertenencia tremendo, nos pasaban por arriba en los entrenamientos, se mataban para tener un lugar.

Hernán Suárez intenta llegar hasta el fondo para colocar el centro, ante la marca del Bicho Mendoza.Foto: Alejandro Villar

-¿Se puede pelear un campeonato, Nelson?, ¿es posible aún con la grieta económica que hay con los grandes y con las dificultades que acarrean los clubes chicos?

-No es que se puede o no se puede, se debería pelear el campeonato... ¿Cómo?, con un proyecto sustentable en el tiempo, que Colón hoy no tiene... Hay muchos clubes que trabajaron muy bien durante años y lo hicieron porque los dirigentes se lo propusieron. Hay que trabajar fuerte desde infantiles a inferiores, cosechar puntos en primera para tener tranquilidad y tener una línea de juego que se respete... Hay clubes que no tienen la convocatoria de Colón y que salieron campeones, entonces, ¿cómo no pensar que lo pueda conseguir Colón?. Ojalá se pueda dar con nosotros adentro del club.

-Eso de respetar un estilo de juego es interesante, tiene que ver con un estilo, con una identificación, ¿podés desarrollarlo?

-Vamos a un extremo: River. El pibe que llega a Primera sabe muy bien cómo juega el equipo y lo que tiene que hacer adentro de la cancha. Ahora, si vos jugás hasta la reserva de una manera y en la primera traes a un técnico que juega de otra, eso no está bien. No podés traer un técnico ultra defensivo, que juega con un delantero, si abajo tenés tres abajo que te matan... Eso es parte de un proyecto y hay que sostenerlo en el tiempo y que los resultados no te lleven a cambiar... Vélez, Lanús, Banfield, Arsenal, Defensa y Justicia lo han demostrado. Y no sólo hay formar jugadores, sino también entrenadores... Se traen entrenadores de afuera sin saber si son mejores que los propios... Lo buscás ahí mismo, le pagás viajes para que aprendan, que se formen, hay que saber llevarlos para que se vayan formando ellos también... Invertir en los jugadores y en los entrenadores.

-¿Coincidís, Pechu?

-¡Claro!... Con Nelson estamos en contacto y el otro día hablábamos de Independiente del Valle, que es otro buen ejemplo porque es un club que viene trabajando con un proyecto y desde hace tiempo.

-¿Cobraste premio por aquélla victoria en el clásico, Pechu?

-¡Sí, claro!... Por eso, con Silvio Azoge le debemos el asado al "goleador" (risas)... Te cuento algo que pasó: ese día concentro con el Bichi Fuertes. Cuando me despierto a la mañana, el Bichi estaba leyendo el Olé y me dice: "Pechu, ¿estás bien?... Mirá que hay que ganar hoy"... Y yo al toque le contesto: "Bichi, ¿sabés lo que esperé este partido?, ¡me muero de ganas de entrar a la cancha!"... Y ahí el Bichi me dice que va a haber un premio especial... Bueno, cuando termina el partido, lo veo a Nelson que se va con Ibarra y Cristian Castillo atrás del arco y le tiran las camisetas a la gente... Había un alcanza pelota que jugaba con mi hermano y sale corriendo a pedirme la mía... Yo quería quedarme a festejar, pero corría peligro mi camiseta (risas)... Le dije que no y entonces salí corriendo al túnel y me metí en el vestuario... Guardé todo, camiseta, pantalón, medias... Todo--- Me bañé y quería irme a mi casa para festejar con mi familia... Y cuando me estoy yendo, Marcelo Saralegui me dice: "¿Adónde vas tan apurado?, pasá por esa puertita y pedí que te paguen el premio"... ¡Recién ahí me acordé del premio!

-¿Te ves volviendo a Santa Fe y a Colón alguna vez, Nelson?

-¡Obvio...! Mi misión está puesta en que Colón salga campeón con nosotros trabajando ahí... Ahora estoy con la intermediación de jugadores y preparándome para lo que viene, con cursos y muchas cosas que ha organizado Pablito Burtovoy... La agrupación Colón campeón me tiene en cuenta.

Cristian Castillo festeja el primer gol rojinegro, junto al Pechu Suárez y Saralegui. Después, en ese mismo arco de la Jota Jota Paso llegó el empate de Pablo Bezombe y sobre el final el gol de Agoglia en el arco del Fonavi, dejando parado a Luque.Foto: Mercedes Pardo

-Se nota que te "pegó" fuerte Colón...

-Mirá, yo salí de Deportivo Español, tenía que tomarme dos colectivos para llegar al lugar de entrenamiento, tuve mis sacrificios y alegrías ahí y ahora estamos colaborando, con un grupo de ex jugadores, para ayudarlo a salir adelante... Pero Colón ha sido una etapa inolvidable para mí y por eso me gustaría mucho volver a trabajar allí... El clásico es algo increíble en Santa Fe... ¡Lo primero que veíamos, cuando salía el fixture, era cuándo se jugaba el clásico!.

Y se despidieron, el "Pitufo" y Pechu, con la convicción de que ya sea cumpliendo la deuda de pagarle el asado o con Agoglia volviendo a trabajar alguna vez en Colón, volverán a encontrarse. Los dos coincidieron, para el final, con al vuelta del fútbol: "Tiene que volver, hay ciertos protocolos que se están haciendo bien y de a poco tendrían que volver las cosas a la normalidad. No es la primordial, pero el fútbol es una cosa que ayudaría a la gente en este momento tan complicado", dijeron casi a la vez. Como aquélla imagen de hace 23 años que los dos eternizaron después del gol de Agoglia... Como siempre decimos: hay partidos que se recordarán por el resultado, pero otros quedan afirmados en la memoria eterna con un apellido. En Colón, eso ha pasado con la Chiva Di Meola, Migliónico y Nelson Agoglia.