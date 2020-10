https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 05.10.2020 - Última actualización - 12:39

12:34

Coronavirus en Argentina Neuquén: alcanzó el 100% de ocupación de camas y ya se elige qué pacientes recibe respirador

Durante la mañana de este lunes, se encendieron nuevamente las alarmas en Neuquén, dado que ya se esta eligiendo a qué pacientes darle un respirador y que la ocupación de camas llegó al 100%. El director médico del Grupo Cmic, Rodrigo Rabuffetti, indicó que debe bajar la circulación para frenar la aceleración de contagios en la provincia neuquina.

“Estar en una terapia intensiva y ver que Parque Norte está lleno, que los bares están abiertos, genera algún grado de insatisfacción y eso está generando tasas altas de contagios. Nosotros todavía no pasamos esa etapa de colapso, estamos en el medio y ya no podemos responder”, dijo Rabuffetti, comparando la situación con Europa.

Cabe recordar que desde el inicio del seguimiento epidemiológico a la fecha, en la provincia neuquina, los casos de COVID-19 confirmados ascienden a un total de 12.049, de los cuales 5.444 personas se recuperaron, 6.396 son casos activos y 209 personas fallecieron en el marco de la pandemia.

“Todos estamos llenos, hoy Neuquén tiene una ocupación del 100% y vamos seleccionando minuto a minuto, hora a hora, hablando entre todos y viendo la posibilidad de gestionar una cama más”, dijo el profesional en declaraciones radiales a LU5.

Tenés que leer

En este sentido, Rabuffetti puntualizó que en estos momentos estan en una etapa donde se habla con las familias para “hacerles entender que no hay respirador” y también que hay pacientes con tantas comorbilidades que no les haría “ningún bien” ir a una terapia intensiva.

“Hoy estamos empezando a seleccionar qué pacientes van a recibir un respirador y qué pacientes no”, explicó el profesional de la salud, quien añadió que “Neuquén o Argentina está teniendo una particularidad de que hay mucha gente joven y sana que es la que está entrando a respirador, que es una situación que no se dio tanto en Europa”.

Asimismo, Rabuffetti manifestó: “Vemos con mucha preocupación, y algún grado de insatisfacción, cómo seguimos haciendo cosas. Es importante poder limitar un poco la circulación, porque si no lo hacemos vamos a vivir la peor de las pesadillas que es tener que decirle a la gente que no hay lugar o que no lo vamos a poder ventilar”.