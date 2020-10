https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 05.10.2020 - Última actualización - 12:58

12:49

Se trata de tres ex funcionarios de la delegación Santa Fe de la Policía Federal. Según se comprobó, extorsionaban a un vendedor ambulante de CD’s truchos.

Devaluación y Justicia Policías fueron condenados, diez años después, por pedir una coima de $ 200 Se trata de tres ex funcionarios de la delegación Santa Fe de la Policía Federal. Según se comprobó, extorsionaban a un vendedor ambulante de CD’s truchos.

Una década después, tres integrantes de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron condenados a la pena de tres años de prisión en suspenso, multa e inhabilitación, por el delito de “extorsión” en grado de tentativa, cometido en el ejercicio del cargo público y con ánimo de lucro.





Así lo acordaron las partes en un juicio abreviado que se firmó a fines de septiembre y por el cual el juez del Tribunal Oral Federal, Luciano Lauría, emitió sentencia la semana pasada.





La condena recayó sobre los policías Gustavo Horacio De Arcángelo (46), de Santo Tomé; José Oscar Benjamín Vallejos (52), de Villa Carlos Paz; y Mario Martín Miranda (40), con domicilio en la ciudad de Recreo. Los tres prestaban servicios en la Brigada de calle de la PFA al mando de De Arcángelo, en épocas en que era jefe de la delegación el comisario Ángel Belverde.





Vendedor ambulante





Los tres fueron denunciados el 14 de junio de 2010 por un vendedor ambulante de CD’s truchos que tenía su puesto en las inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en avenida Fray Cayetano Rodríguez y calle La Paz, del barrio Barranquitas.





El puestero decidió entonces recurrir a la División de Asuntos Internos (AI) de la policía provincial, para acusar a tres integrantes de la Brigada de Calle de la PFA, quienes el 12 de ese mes le reclamaron una suma de dinero para poder seguir funcionando.





El trabajador informal señaló a un tal “Ariel” y sus dos acompañantes, quienes llegaron a la esquina de F.C. Rodríguez y La Paz a bordo de un auto Ford Fiesta particular para pedirle el dinero y contó que habían coordinado como fecha de entrega el 17 de junio.





“Entrega controlada”





Para ese día se montó un operativo de “entrega controlada”, en el cual los tres federales fueron detenidos y se les secuestraron los $ 200 que le habían pedido para no incautarle la mercadería.





Según consta en la sentencia publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ) el pasado viernes, “el dinero incautado efectivamente se trataba de tres billetes de $ 50 con números de serie 38907403 C, 90890495 C, 70505234 C y cinco billetes de $ 10 con número de serie 15395584 K, 55848433K, 49981971 K, 85754365 K y 87449386 J”.





Por el caso los tres policías recuperaron la libertad a instancias del Juzgado de Instrucción Nº 2 y las actuaciones se elevaron al Juzgado Federal N° 2, que el 24 de noviembre de 2010 los procesó por el delito de extorsión. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y al cumplirse un año del hecho -el 17 de junio del 2011-, el fiscal federal solicitó la elevación a juicio.





Diez años después





Casi una década después del episodio y en medio de la pandemia por coronavirus, el TOF fijó fecha de juicio, primero para el 6 de abril de 2020, reprogramada para el 29 de junio y luego el 17 de septiembre, hasta que fiscalía y defensas arribaron a un acuerdo para que la causa se cerrara con condena y se evitara la realización del debate.





La negociación involucró al fiscal general Martín Suárez Faisal, los defensores particulares Leopoldo Luis Hilbert, Sebastián Gervasoni y María Macarena Olivera, y la conformidad de cada uno de los imputados.





Entre las pautas del acuerdo, De Arcángelo, Vallejos y Miranda no sólo debieron asumir su responsabilidad y firmar una condena de 3 años en suspenso por el delito de extorsión; sino abonar una multa de $ 15.000 y sufrir la inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.





Además, se comprometieron a cumplir reglas de conducta, entre las que cuenta: fijar residencia dentro de la jurisdicción del tribunal; someterse al cuidado del Patronato; y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.





“Juntar $ 200 por mes”



“Se me hace duro juntar $ 200 por mes” le dijo el vendedor ambulante al policía que lo extorsionaba con incautarle la mercadería si no pagaba. Tanto hace del hecho, que suena inverosímil la imposibilidad de reunir esa suma de dinero, que hoy apenas alcanzaría para comprar un par de Cd’s grabados y en oferta.





Claro que en aquella época, con los 200 pesos que le pedían de coima, también se podían comprar 50 dólares, lo que a cotización actual y a valor oficial, arrojaría una suma de unos $ 4.000, lo cual para un trabajador callejero sigue siendo un dineral.





Y aunque pasaron diez años, la charla entre el vendedor ambulante y el policía, sigue estando vigente: “Hola papá…cómo andás… che ahí conseguí la plata… pero me costó una banda pa conseguirla… no se vendía nada. ¿y todos los meses voy a tener que pagar eso?”, pregunta la víctima.



“No, cada cinco o seis meses”; responde el policía.



“Se me hace duro juntar doscientos pesos por mes, te digo la verdad, con una mano en el corazón te lo digo, se me hace dura para juntar doscientos pesos por mes…”, lamenta el denunciante.