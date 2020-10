https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus en Argentina Buenos Aires: cerca de 5.000 enfermos de coronavirus recibieron plasma de pacientes recuperados

Casi 5.000 bonaerenses enfermos de coronavirus recibieron tratamiento con plasma de pacientes recuperados y se realizaron más de 1.700 donaciones, informó este lunes el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

Durante una conferencia de prensa que brindó junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, en La Plata, el funcionario detalló que "son 1.756 los donantes acumulados y 4.882 los pacientes que ya fueron transfundidos".

En ese sentido, el ministro se refirió al estudio efectuado por 12 hospitales públicos y privados argentinos que aseguró que el uso de plasma de convalecientes de coronavirus no se asoció a beneficio clínico significativo en pacientes con neumonía grave por Covid-19.

Así, dijo que si bien el primer mes en la provincia se le proporcionó plasma "a todos los pacientes", luego los expertos detectaron que el tratamiento sólo era efectivo en enfermos "que empezaban a desaturar y a tener problemas respiratorios", y remarcó que "es ahí donde tenemos buenos resultados".

"Nuestros médicos y científicos ya sabían en la provincia que (el plasma) para pacientes graves no tenía los resultados esperados", acotó.

De igual modo, dijo que la provincia no utiliza el Ibuprofeno inhalado como tratamiento debido a que "no lo registró la ANMAT" y manifestó que si bien "hay ensayos clínicos en algunas provincia, no hay evidencia científica que indique si es o no efectivo".

Con información de Télam