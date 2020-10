Cantero cuestionó a Barletta por haber "montado una ficción"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex diputado nacional había promovido la realización de una clase abierta en la explanada de una escuela pública para demostrar que es posible la enseñanza presencial, con protocolos. Desde Educación, su titular consideró que fue una actitud "irresponsable".

La ministra de Educación, Adriana Cantero, cuestionó la decisión del ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, Mario Barletta, quien la semana pasada decidió hacer una clase abierta y pública en la explanada de la Escuela Normal, para demostrar que se puede retomar la enseñanza presencial.

"Me pareció lamentable; montó una ficción con niños y niñas actuando como alumnos y alumnas, y con adultos que actuaban de docentes. Y movilizó toda esa gente en el momento de mayor circulación del virus y cuando la provincia está atravesando el pico de casos", se quejó la funcionaria en diálogo con El Litoral.

El ex legislador nacional había dispuesto pupitres y pizarras al aire libre, con mesas que respetaban el metro y medio de distancia para que allí se sentaran los alumnos. Se sumaron a la escena elementos de higiene, como alcohol en gel y barbijos. Su intención era dejar en evidencia que se puede programar un retorno a las aulas, y recuperar la presencialidad. "Los niños pueden ir a las plazas y shoppings, pero no pueden ir a la escuela", sostenía el legislador.

Pero para Cantero, el accionar de Barletta fue "irresponsable"; el ex canciller hizo el lunes su clase pública y el martes, entregó en Mesa de Entrada del Ministerio de Educación un protocolo para el retorno a las aulas. Cantero aclaró que "no hacen falta" protocolos, porque éstos ya han sido redactados en el marco del Consejo Federal de Educación. "Si sus protocolos son tan seguros y eficientes, por qué no los propone aplicar en su Universidad", ironizó la ministra, en alusión al antecedente de Barletta como rector de la UNL. "No merece mayores comentarios", resumió.

Futuro

Consultada sobre las perspectivas en la provincia para que se pueda volver al dictado normal de clases, Cantero reiteró que todo depende de la situación sanitaria que se dé en el territorio. "No empezamos porque Salud no lo recomienda", aseguró. En tal sentido, dijo que se están ultimando los detalles y relevando la situación de todas las escuelas para poder tener "todo listo" en términos edilicios y "poder arrancar cuando la situación epidemiológica lo permita".

La funcionaria ratificó que el esquema con el que trabaja la provincia prevé arrancar con las escuelas rurales y de aquellas pequeñas localidades (de menos de siete mil habitantes) en las que pueda garantizarse que los docentes residan en el mismo distrito en el que están radicados los establecimientos en los que trabajan. Ello, para evitar la utilización del transporte público. La ministra admitió que su expectativa es poder comenzar las clases "en octubre", al menos, en algunas de esas localidades del centro-norte provincial. Cabe mencionar que muchas de las escuelas ubicadas en esas regiones más alejadas no poseen conectividad, por lo que el vínculo pedagógico durante este tiempo ha sido más débil.

Por ciclo

En otro orden, Cantero dijo que en virtud de la situación extraordinaria que se atraviesa, se abandonará el concepto "de años" para los próximos tiempos, y será reemplazado por el de "ciclos". Ello derivará en que ya no se podrá hablar estrictamente de "grado o año aprobado", sino de ciclos alcanzados. La meta de cada ciclo dependerá del nivel que se transite; una de ellas – por ejemplo - podrá ser la alfabetización.