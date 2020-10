https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No usaba tapabocas

La secretaria de prensa de Donald Trump dio positivo para Covid-19

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, tuiteó este lunes en la mañana que dio positivo por coronavirus. McEnany dijo que no ha experimentado síntomas y que no tenía conocimiento de que la asesora del presidente Donald Trump, Hope Hicks, tenía covid-19 antes de que lo informara el pasado jueves.

Crédito: AP



Crédito: AP

McEnany es al menos la undécima persona cercana al presidente Donald Trump que recientemente ha dado positivo por coronavirus. Tenés que leer Asumió Kayleigh McEnany, la nueva vocera de la Casa Blanca El diagnóstico de McEnany es un claro recordatorio de que la administración ha burlado la ciencia y las mejores prácticas antes e incluso después de que el presidente diera positivo por covid-19. McEnany continuó evitando públicamente el uso de máscaras en los días desde que el presidente Donald Trump y otros miembros del personal y asesores externos dieron positivo por el virus. La secretaria de Prensa tenía programado aparecer en Fox News el lunes por la mañana, pero la aparición fue cancelada. Más tarde, la secretaria de prensa compartió que dio positivo para el virus. Dos de los asesores de McEnany —Chad Gilmartin y Karoline Leavitt— también dieron positivo por coronavirus, dijeron dos fuentes a CNN el lunes por la tarde. El personal de prensa de la Casa Blanca está trabajando de forma remota, dijo un funcionario, pero algunos trabajadores esenciales todavía están en la Casa Blanca. McEnany también escribió el lunes que ella «comenzará el proceso de cuarentena», lo que significa que se aislará. McEnany no usó máscara Cuando la Casa Blanca estaba rastreando contactos después del diagnóstico de la principal asesora de Trump, Hope Hicks, le dijeron a McEnany que había sido un contacto cercano con Hicks y fue retirada del viaje de recaudación de fondos del presidente a Nueva Jersey. No le dijeron hasta más tarde esa tarde que Hicks dio positivo, reafirmando en su declaración el lunes que ella «definitivamente no tenía conocimiento» de eso antes de la sesión informativa. McEnany dijo que había dado negativo «todos los días desde el jueves». Sin embargo, no tomó ninguna medida para aislarse dado su conocido contacto cercano con Hicks. McEnany informó por última vez a los periodistas en la sala de reuniones el jueves por la mañana, horas antes de la noticia del diagnóstico del presidente. El viernes, apareció en Fox News y se quitó la máscara para hablar con los reporteros en la entrada de la Casa Blanca. Volvió a hablar con los periodistas el domingo por la noche y no usó máscara. pic.twitter.com/SKT9xq8rqs — Kayleigh McEnany (@PressSec) October 5, 2020 McEnany dijo a los reporteros el domingo que la Casa Blanca no daría a conocer la cantidad de miembros del personal del Ala Oeste que dieron positivo en la prueba, citando preocupaciones de privacidad. También se negó a proporcionar un cronograma específico de cuándo se puso a prueba al presidente cuando se le presionó repetidamente.