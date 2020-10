Los Atlanta Hawks presentan un uniforme en honor a Martin Luther King

La lucha por la igualdad de derechos y en contra del racismo sigue avanzando en la NBA. Además de las protestas y acciones que se han llevado a cabo desde la reanudación de la competición en Orlando, uno de los equipos de la liga norteamericana anunció el domingo una nueva iniciativa que tendrá su máximo exponente la próxima temporada.

Se trata de los Atlanta Hawks, que homenajean a Martin Luther King con uno de sus nuevos uniformes. El líder activista por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos nació en Atlanta, y el equipo se ha unido a su fundación para honrar su figura y legado al tiempo que ayudarán al colectivo en la capital del estado de Georgia.

We are more than basketball; we are Dr. King’s LEGACY IN ACTION. #EarnTheseLetters pic.twitter.com/KS3qLOCLdd

Las camisetas, que los jugadores llevarán en algunos partidos en casa de la próxima temporada, llevarán las iniciales MLK destacadas en el pecho, y el estadio de los Hawks también adaptará su decoración para homenajear a King. Además, el club donará los beneficios de la venta de estos uniformes a proyectos a favor de la comunidad afroamericana de la ciudad de Atlanta.

It’s more than a uniform – it’s a commitment. Introducing the 20-21 MLK Nike City Edition uniform.



Proceeds from the sale of this jersey will go to support economic empowerment programs for Atlanta's communities of color.#EarnTheseLetters x #TrueToAtlanta pic.twitter.com/mYsnzHDsMu