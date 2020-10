Un estudio santafesino también pone en duda la efectividad del tratamiento con plasma

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 05.10.2020 - Última actualización - 18:44

Tras 500 tratamientos, se puede confirmar la inocuidad y seguridad del plasma aplicado a pacientes con coronavirus, pero aún no hay registros ni parámetros concluyentes en cuanto a su efectividad.

No hay registros ni parámetros concluyentes en cuanto a la efectividad del tratamiento con plasma en pacientes con coronavirus Covid-19. Esa es la conclusión a la que se llegó en un encuentro virtual de alcance provincial del que participaron autoridad del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), la coordinación provincial del protocolo de aplicación de plasma, profesionales del Centro Regional de Hemoterapia, y los médicos investigadores que encabezan y supervisan este ensayo clínico en cada uno de los efectores públicos y privados designados para ello.

De esta manera, la conclusión es compatible con el resultado del ensayo Plasm-Ar, el primer estudio de la eficacia de esa terapia. El mismo contó con la participación rosarina sostiene que el plasma no es eficaz. El consenso principal fue que, luego de cuatro meses y más de 500 tratamientos realizados en la provincia, se puede confirmar la inocuidad y seguridad del plasma aplicado a pacientes con Covid-19, pero aún no hay registros ni parámetros concluyentes en cuanto a su efectividad como tratamiento. De esta manera, una de las deducciones a las que se llegó es que la naturaleza científica y el alcance nacional del ensayo imponen tiempos y una metodología investigativa que desaconseja apresurar conclusiones.

Con 60 participantes, el encuentro hizo foco en la experiencia que se viene realizando a lo largo de los cuatro meses que lleva implementándose el ensayo. Se abordaron temas como la donación, los resultados preliminares de la aplicación según el cuadro, criterios de elegibilidad de receptores, la alta demanda generada por el pico de contagios, las dosis aplicadas, las concentraciones de anticuerpos, la sistematización del estudio y las expectativas generadas en pacientes y sus familias. También se analizaron informes de otros grupos de investigación del país y del mundo.

En la reunión se compartió un documento reciente del Ministerio de Salud de la Nación en el que insta a seguir trabajando fuertemente en ensayos que permitan demostrar de manera fehaciente los criterios de uso clínico del plasma y avanzar hacia su utilización con evidencia científica que lo respalde. El Ministerio también indica focalizar el tratamiento con plasma en los pacientes con menos de 7 días de inicio de la enfermedad, con criterios para internación, signos de agravamiento y saturación de oxígeno menor a 93 por ciento.

Convocatoria a donantes

La doctora Andrea Acosta, referente del Área de Hemoterapia de Cudaio, opinó que “fue muy importante haber reunido a todos los protagonistas de este ensayo clínico en la provincia. Sirvió para unificar y sistematizar algunas prácticas y criterios y para dimensionar que, ante la falta de tratamientos definitivos para el covid-19, la aplicación de plasma genera en la población una expectativa que muchas veces se transforma en una demanda sin fundamento científico. Y, como cualquier estudio científico, este ensayo tiene diversas etapas y protocolos que deben cumplirse”.

Acosta consideró necesario insistir en que “el plasma no es un medicamento, no se fabrica ni se compra, no existe un stock ya que depende del flujo de donantes, no existen dos unidades de plasma iguales ya que dependen de la carga de anticuerpos que cada donante desarrolla. Por lo tanto, este ensayo seguirá adaptándose de acuerdo a las recomendaciones que vayan surgiendo desde el campo de la ciencia”.

Para donar, toda persona de entre 18 y 65 años que haya padecido covid-19 y luego recibido el alta médica o epidemiológica puede inscribirse en el sitio web de Cudaio: www.cudaio.gob.ar.