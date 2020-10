Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Fútbol sí, escuelas no

UNA ABUELA

"He visto por televisión que ya hay partidos de fútbol en Buenos Aires; pero resulta que los chicos no pueden ir a los colegios. Se ha perdido un año y no pueden ir a clases; no pueden hacerlo en las escuelas, ni al aire libre, pero sí, reitero, partidos de fútbol, poderosos caballeros con dinero...".

Santa Fe, La Capital

MIRIAN DE SANTO TOMÉ

"Quiero quejarme y decir que me molesta la actitud del gobernador Perotti, cuando dice: Rosario como capital alternativa. ¿Otra vez están pensando en quitarle a Santa Fe su rango de capital? Eso quiero saber".

Donación de plasma

DRA. CRISTINA TEMPORETI SOSA

"He tomado conocimiento de que personas inescrupulosas que han sido portadoras del Covid, están vendiendo plasma. Solicito que de manera urgente se elabore una lista de los que han tenido Covid, que se ven en la obligatoriedad de donar, sin ninguna cosa a cambio, el plasma como un acto de solidaridad, amor y de agradecimiento a la sociedad. Por favor, controlen eso".

Faltan luminarias en Las Flores I

VECINA MUY PREOCUPADA

"Soy una de las tantas vecinas que reclamamos a la Municipalidad que nos repongan las luces en Las Flores I, en el monobloque 1, sobre Blas Parera y Guanella. Hace exactamente dos años que estoy reclamando por la falta de luz. Ahora se cayó una farola y quedó otra. Por el tema de que los perritos hacen pis en la base, en cualquier momento ese poste se va a caer y va a ser encima de mi departamento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nos escuchen? Las autoridades que fueron, las que están presentes, ¿qué hicieron, qué hacen? Y nosotros pagamos los impuestos como corresponde. ¡Pero no puede ser! ¡¡Hace más de dos años que estamos reclamando por esta luz!! ¡¡Nos asaltan, golpean las puertas, nos tocan timbre y qué hacemos!! ¡¡Tengo 80 años, señores!! Pido que hagan algo. Los empleados de la Municipalidad del 0800 tienen una educación espectacular para atendernos, pero de ahí no pasa. No sé qué sucede con los pedidos nuestros; estamos olvidados los de la zona norte. Lo importante es que nosotros pagamos todo. Yo soy una jubilada que tengo todos mis impuestos al día. Espero tener una solución. Gracias por este espacio".