https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 05.10.2020

18:56

Llegan cartas Estoy viendo un cuadro pequeño

Por Raúl S. Vinokurov

Estoy viendo un cuadrado pequeño, de pocos centímetros por lado, sin líneas que limiten el recuadro y mucho blanco. En ese espacio veo tres figuras. Un globo terráqueo con el soporte apoyado en el piso, una nena mirando a un señor semicalvo y con anteojos. La nena mirando al señor y señalando con su mano derecha al globo terráqueo le pregunta con expresión preocupada ¿te vas? ¿Quién arregla esto ahora?

No tiene importancia la antigüedad de ese cuadradito, tampoco importa que Mafalda le haga la pregunta a alguien que podemos reconocer como Quino. Lo que si tiene relevancia es la vigencia absoluta de lo que reconoce la nena. El mundo está mal, y dentro de eso que llamamos mundo, nuestro país esta mal.

Este 2020 no podrá ser olvidado por nadie. Prevalece la pandemia con todas sus consecuencias, algunos más y a otros menos, pero afectando a todos. Agravando los problemas que ya teníamos, profundizando nuestras divisiones, reconociendo pérdidas de derechos, sabiendo que para muchos no habrá posibilidades de recuperación, condenándolos a integrar esa pobreza estructural que hoy supera el 40% de los argentinos. Con muchos errores, algunos aciertos y nada de autocrítica y reconocimiento de que muchas cosas se pudieron hacer mejor. Politizando todo y priorizando los intereses sectoriales o personales en desmedro del bien general.

Tenía razón Mafalda al plantear con cara de espanto su preocupación, aunque el destinatario de su lamento sea su creador. Quino no se ofrecía como el gran salvador, el gran "arreglador", pero le hacía denunciar a Mafalda una exacta realidad social, económica y política. Realidad que se fue agravando con el paso del tiempo, a pesar de las muchas promesas que escuchó y a veces generó esperanzas a Mafalda.

Este 2020 será también recordado como el año de la no educación, en todos los niveles. La virtualidad y la tecnología no podrán reemplazar jamás lo presencial, los trabajos prácticos, las preguntas directas, el contacto con sus pares. Hoy podemos transitar lugares abiertos, pero no hay educación en lugares abiertos. Hubo intencionalidad política para hacer los protocolos necesarios para muchas actividades, pero todavía no podemos normalizar, siquiera relativamente, la educación. Para eso no tenemos protocolos.

Al más del 40% de pobreza pertenecen millones de chicos y adolescentes incluso por debajo de la línea de pobreza. No tienen acceso a la virtualidad, no tienen PC, no tienen Internet, aunque tengan un celular para compartir entre varios hermanos y a la misma hora, el Zoom con la seño. Y no pocos no tienen siquiera el celular.

Y así como desconocemos contenidos educativos que marcarán el futuro de millones de argentinos, sabemos que se profundiza la desigualdad, porque un sector de la población sí accede a todo lo necesario. Nos dijeron que construirían un país de iguales y con eso soñaba Mafalda. Nos mintieron, como nos mienten con los datos negativos que produce la pandemia. No podemos creer ni la cantidad de muertos que anuncian. ¿Nos están escondiendo los muertos como alguna vez nos escondieron los pobres?

Mafalda, en realidad Quino, soñaba con una República cuyos poderes funcionaran en serio, como corresponde, como no podría ser de otra manera. Tampoco eso. Discusiones, peleas, internas, bajísimo nivel y escasa o nula preparación para llegar a ocupar los cargos que ocupan, es lo que observamos cada vez más, lamentablemente.

Argentinos que otra vez solo aspiran a dejar nuestro país en busca de un mundo más lógico, más como debe ser, más como aspiramos a que sea nuestro país, que alguien les ofrezca un futuro mejor y creíble.

Más de una generación está en deuda con Quino y por consiguiente con Mafalda. No sé si todos comprenden esto y en caso de que sí lo comprendieran, tampoco sé si estarán dispuestos a cambiar, a corregir errores y a pedir perdón.