Línea directa

Lunes 05.10.2020 - Última actualización - 19:02

18:59

Sin teléfono ni Internet

HORTENCIA MENDOZA

"Este mensaje es para Telecom. Me tienen a las vueltas y mi teléfono anda muy mal. Hace ruido como de chicharra y no se puede escuchar bien. Tengo 82 años, estoy enferma y el teléfono es mi única vía de comunicación con familiares lejanos. Hace 55 años que tengo teléfono y nunca me pasó algo así. Los empleados de Telecom vinieron, revisaron, sacaron cables, dejaron todo revuelto y no me solucionaron nada; lo peor es que me dejaron sin Internet. Para colmo, cuando se fueron esos empleados me dijeron que, la próxima vez, me van a cobrar, cuando yo estoy al día con Telecom. Pido a esa empresa que me envíe a sus empleados para que me solucionen esto. Que cumplan con los clientes que son abonados. Mi teléfono es 4598898".

****

Multas sí; arreglo de luminarias, no

RAÚL GARCÍA

"Estoy reclamando una luz hace 3 meses, en Lisandro al 3000 y al 3100. Todavía no he tenido respuesta. Eso sí: me estacioné para buscar un estudio en Urquiza al 3200; entré y salí y ya tenía a la inspectora haciéndome la multa. Para eso es rápida la Municipalidad y el intendente, para solucionar los problemas de los baches, de luz, no. Lo único que se ven son multas, pero ninguna solución. Hace 8 meses que están con el tema de la pandemia y no hay respuestas a los reclamos. Otra cosa: es una mugre la ciudad. ¡Qué lástima que pase esto, ya que Emilio Jatón fue muy votado, por su honestidad y por su llegada a la gente".

****

Decisiones que complican

LIDIA MONTAGNINI

"Este presidente, realmente está dibujado. Por Canal A 24 me entero de que le prohibieron a un ganadero entrar a atender a sus animales, en un pueblo límite con Córdoba. ¡Murieron por hambre y sed 30 vacunos! Tremendamente cruel. En este límite también murió una persona que tenía un edema pulmonar, porque no dejaron entrar a la ambulancia. ¿No sabe el presidente que el manejo del país es de su exclusiva responsabilidad?, ¿que no puede delegar las funciones que le son exclusivas a su cargo en cualquier '4 de copas'...? En cuanto a los infectólogos les sugiero que lo llamen a Domingo Cavallo para que los asesore. Quedó demostrado que en 6 meses de cuarentena, desde el punto de vista sanitario fue un fracaso, no se sabe ni cuántos muertos hay; y económicamente estamos en un caos. Les agradezco que publiquen mi mensaje, porque hay mucha gente que piensa como yo, con la que hablo, porque todo esto es lamentable. Alguien tendría que tener dos dedos de frente. Una lógica".

****

Derroche innecesario

MARIO

"En pleno día, las luces están prendidas en forma ininterrumpida, en la plaza Sylvestre Begnis frente al Centro Cívico. Por día pasan miles de personas, inclusive personal público, y el problema no se soluciona. Imagino el malestar que genera para quienes ven reducidos sus ingresos por la pandemia viendo este derroche totalmente innecesario. Estoy llamando todos los días a la Municipalidad (reclamo 48732) y la respuesta es que 'seguramente' hay un problema con la fotocélula y prefieren tener las luces prendidas para que de noche no quede a oscuras. Entiendo la respuesta pero no la velocidad de resolución, ¡¡10 días pasaron!! También llamé a la EPE, de donde me comentaron que no pueden colaborar, dado que depende de alumbrado público. También estoy enviando mensajes a la radio. Por favor, solicito la colaboración del diario para llegar a quien corresponda. Muchas gracias".