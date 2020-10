Trump dejó el hospital donde estaba internado por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta este lunes tras su internación por coronavirus en el hospital militar Walter Reed de Maryland. El primer mandatario estadounidense salió caminando luego de pasar tres días bajo tratamiento con la supervisión de un equipo de expertos tras el diagnóstico positivo de Covid-19.

Según informó el gobierno estadounidense, el primer mandatario continuará su proceso de recuperación en la Casa Blanca, en plena campaña electoral de cara a los próximos comicios presidenciales que lo enfrentarán al líder demócrata Joe Biden.

Su salida del hospital no fue una novedad. Trump lo había adelantado, a través de su cuenta en la red social Twitter, con un polémico mensaje optimista, mientras Estados Unidos se aproxima a las 210.000 muertes confirmadas por coronavirus. "¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo a Covid", dijo a través de un tuit. Y agregó: "No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!