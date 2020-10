https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buenos Aires: un colectivo urbano cayó de un puente sobre la General Paz

El impactante vuelco tuvo lugar en el límite de las localidades de Lomas del Mirador y Mataderos. Según reportó el SAME, no hubo víctimas fatales pero el chofer y algunos pasajeros resultaron lesionados. Mirá el video...

Un escena de película tuvo lugar en plena Autopista General Paz. Un colectivo cayó desde el puente de Avenida de Los Corrales. Tenés que leer Video: volcó un camión con 20.000 kilos de carne y los vecinos se hicieron un festín El conductor del vehículo de la línea 185 no habría excedido la velocidad permitida; sin embargo, Alberto Crescenti, titular del SAME, aseguró que varias personas resultaron heridas, entre ellas el chofer. Mirá el video del momento en que cae: Mirá el video del momento en que cae: