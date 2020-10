https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 06.10.2020 - Última actualización - 10:45

10:38

Análisis

Baja de retenciones: "la industria aceitera no necesita el diferencial"



Néstor Roulet, ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria analizó las nuevas medidas en relación a los derechos de exportación y calculó que el Gobierno “no debería esperar más de U$ S 3.500 millones de ingreso hasta fin de año”.

