El cuerpo médico le dio el alta definitiva a Lucas Viatri y se hace un trabajo especial con el aductor de Luis "Pulga" Rodríguez. El único lesionado es Rafael Delgado, pero llegaría para el 23. Se empieza a instalar el esquema madre de Eduardo Domínguez: 3-5-2.

Del barbijo a la pelotita. La imágen de Eduardo Domínguez monitoreando, desde lo más alto, el entrenamiento de sus dirigidos en el predio sabalero. Luego de no mostrarse "apurado" ´por jugar amistosos, ahora sí el "Barba" quiere tirar a pistas el 3-5-2 para arrancar. Crédito: Archivo

Los dirigentes están en la búsqueda de un rival para Colón El "Barba", ahora sí que se acerca la vuelta, quiere jugar amistosos

Ahora sí, con la fecha de retorno oficial del fútbol argentino a la vista (sería desde el 23 de octubre), el cuerpo técnico del Club Atlético Colón se decidió a jugar un par de partidos amistosos preparatorios antes del retorno en el certamen que arme la AFA. Hasta acá, el "Barba" nunca se había mostrado "apurado" por cerrar juegos preparatorios; es más, Colón era uno de los pocos equipos sin roce de juego hasta que el Ministerio de Salud y la AFA habilitaron los partidos de carácter amistoso. "No creo que lleguemos a este fin de semana, pero estamos buscando", confiaron a El Litoral desde el Mundo Colón.

Como se sabe, al quedar vencido el contrato de Francisco Ferraro como secretario técnico, Colón no reemplazó a "Pancho" con otro mánager, por lo que son los mismos dirigentes (Vignatti y compañía) los que se pusieron a buscar potenciales rivales para jugar en el predio sabalero de la Autopista (el "Barba" prefiere no moverse de Santa Fe).

El otro club, al igual que Colón, que no había programado amistoso era Patronato de Paraná, quien también se decidió en las últimas horas: jugará el próximo sábado frente a Atlético Rafaela en la capital entrerriana, de cara a la reanudación de la competencia por el torneo de la Primera División de fútbol argentino.

Los encuentros, dos partidos de 50 minutos cada uno, se jugarán desde las 10 en el Estadio Presbítero Grella, del equipo entrerriano. Los dirigidos por Gustavo Álvarez se entrenarán hasta el viernes en un sólo turno por la mañana, con "mucha intensidad en la parte técnico táctica, entrenando movimientos individuales y colectivos", apuntaron desde el cuerpo técnico de Patronato (hay que recordar que Junior Arias y Mateo Komar dieron positivo de Covid-19 y se encuentran aislados, a quienes se les suman Daniel Sappa y Brian Nievas, que tuvieron contacto estrecho con los futbolistas referidos).

En cuanto las novedades del plantel profesional de Colón, hay que decir que en las últimas horas el cuerpo médico le otorgó el alta médica total y definitiva al delantero Lucas Viatri, por lo cual el ex futbolista de Boca, Estudiantes de La Plata y Peñarol de Montevideo, entre otros, podrá volver a entrenar con normalidad. Como se sabe, el experimentado "9" no está llegando a un acuerdo con los dirigentes de Colón para aceptar una reducción en modo Covid-19 como sí lo hicieron todos los otros jugadores del plantel profesional sabalero. Es un dato no menor, considerando lo que muchos piensan de este tema: se viene otro conflicto judicial con escribano y abogados como pasó con el zaguero Rafael García (vino al mismo tiempo que Viatri desde Nacional de Montevideo, el otro grande de Uruguay).

En cuanto al comando médico, el único jugador que ahora está siendo asistido es el lateral zurdo Rafael Delgado, pero que no presentaría problemas en cuanto al plazo de recuperación para llegar con normalidad a la vuelta oficial del fútbol argentino que sería el viernes 23 de octubre, con formato a definir y fixture por sortear.

La otra novedad pasa por el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, que tiene "cargado", como se dice habitualmente, uno de sus aductores y recibió una atención especial de parte del cuerpo de médicos y kinesiólogos del Club Atlético Colón. Tampoco tendrá inconvenientes el tucumano nacido en Simoca para poder estar a disposición del "Barba" Eduardo Domínguez para la vuelta oficial del fútbol argentino.

Hasta acá, el entrenador sabalero usó las canchas del predio y el césped del Cementerio de los Elefantes para plantear el uno contra uno de los posibles titulares con integrantes del mismo plantel, donde ya están insertados los refuerzos; el defensa Gonzalo Piovi (arranca de titular en la línea de 3/5 por la lesión de Rafael Delgado) y el todoampista colombiano Yeiler Góez.

Lo que es un secreto a voces, el esquema táctico: 3-5-2. Para ratificar dibujo de pizarra y posibles nombres titulares para debutar en pandemia, serán necesarios los amistosos, esos que ahora sí quiere jugar el "Barba" Eduardo Domínguez en el predio sabalero de la Autopista.