Argentina tiene la tasa de positivos a Covid-19 más alta del mundo

En un reciente informe se advierte que Argentina tiene la tasa más alta del mundo de pruebas positivas de Covid-19, con casi seis de cada 10 infectados.

Según este análisis, basado en los datos que provee Our World In Data, vinculado a Oxford, esta situación es un reflejo de los bajos niveles de prueba y la aplicación flexible de las reglas de bloqueo.

En las últimas horas se registraron más de 11 mil contagios de coronavirus, alcanzando los 809.728 desde el inicio de la pandemia. Los fallecidos en total son 21.468, informó el Ministerio de Salud. Así, Argentina es el octavo país con más casos del mundo.

Argentina está entre las naciones de mayor cantidad de casos confirmados en el mundo, con un listado liderado por Estados Unidos, India y Brasil, según un conteo de Reuters.

“¿Aislamiento hay? No, aislamiento no hay. ¿Testeos hay? No, no hay. ¿Más fortalecimiento de profesionales de la salud en el sistema de salud hay? No, no hay. Entonces, definitivamente las estrategias que hay para frenar una pandemia de estas características no se están aplicando”, dijo a Reuters Carlos Kambourian, médico pediatra de la ciudad de Buenos Aires.