Martes 06.10.2020

Terminó hospitalizado San Juan: se tiró de un segundo piso para escapar de la pareja de su amante

Un joven de 29 años debió ser hospitalizado tras saltar desde un segundo piso cuando escapaba de un departamento por la sorpresiva llegada del marido de su amante.

El hecho ocurrió el lunes en uno de los monoblocks del barrio Rivadavia Norte, en el departamento sanjuanino de Rivadavia.



Según informaron los medios locales, tras arrojarse desde un segundo piso, el "pata de lana" -como se los conoce popularmente- quedó tirado y herido sobre la calle.

En un principio, los vecinos y transeúntes pensaron que se trataba de un accidente al percatarse de una caída de unos seis metros de altura.



Sin embargo, luego descubrieron que el joven estaba escapando para no ser descubierto por el marido de la mujer con la que estaba teniendo sexo en el departamento desde el cual se arrojó.



Al parecer cuando el joven y su amante estaban manteniendo relaciones tomaron conocimiento de la inminente e inesperada llegada del marido de la mujer.

Desesperado por la situación y el inminente descubrimiento de la relación, y sin una vía normal de escape disponible, el joven decidió arrojarse a la calle desde una ventana.

Vecinos de la zona se acercaron de inmediato para asistirlo y llamar a la ambulancia que lo trasladó con premura al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con múltiples heridas, aunque ninguna de gravedad.



Los médicos constataron que a pesar de los politraumatismos, el joven -cuyos datos filiatorios fueron mantenidos en reserva- no sufrió lesiones óseas.

No obstante, se decidió que permaneciera internado un día en observación.

Según trascendió, la mujer involucrada en el episodio no bajó a auxiliarlo tras la caída ni tampoco se llegó al hospital para interiorizarse por su estado, mientras que se ignora si el engañado marido llegó a percatarse de la fuga del amante de su esposa.

