La tenista rosarina llegó a semifinales de Roland Garros Mercedes Paz: "Nadia Podoroska está para cosas más grandes aún"

El camino de Nadia Podoroska, que no terminó aún, sorprende a propios y extraños. La tenista rosarina es la primera jugadora en la historia de Roland Garros en llegar a semifinales del cuadro principal desde la clasificación. Lleva ocho victorias en el torneo francés (tres en la qualy y cinco en el main draw). Su victoria de cuartos de final de este martes ante la ucraniana Elina Svitolina fue la más importante, hasta el momento, de los últimos años para el tenis femenino argentino.

Mercedes Paz es la capitana argentina de la Copa Billie Jean King (ex Fed Cup), la competencia internacional por equipos. La conoce muy bien ya que Nadia fue la carta del triunfo en la última presentación albiceleste antes de la explosión de la pandemia. Aquella vez en febrero, Argentina ganó sus series ante equipos americanos y accedió a un repechaje por el Grupo Mundial ante Kazajistán que todavía está pendiente.

- ¿Cómo viste a Podoroska en estos ocho partidos?

- Empezó la qualy muy enfocada en su juego, pero con un tenis más limitado y a medida que fueron avanzando los partidos la vi que pudo ir incorporando más golpes ya que al principio jugaba mucho en base a su derecha. Después empezó a desplegar más su tenis, a hacer drop shots, a jugar su revés paralelo, a subir a la red. Me da mucho gusto ver el tenis que va desplegando, físicamente la veo impecable. Lo que más me gusta a mí es su cabeza. Es como si para ella ya fuese habitual.

- ¿Esperabas este salto brutal de que acceda a las cuatro mejores de Roland Garros?

- Yo me imaginaba que Nadia estaba bien para Roland Garros, pero si me hubiesen dicho que llegaba a semifinales, no lo hubiese pensado. A medida que la vi jugar en cada partido vi que su juego cada vez estaba más seguro. Me gustó muchísimo su actitud. Cuando ya le ganó a (Yulia) Putintseva (en segunda ronda), que es una guerrera, en un día que había mucho viento, me gustó mucho. Contra (Barbora) Krejcikova (en octavos de final), perdió el primer set. Sin embargo, ella tuvo calma, estuvo positiva. Hoy contra Svitolina, sabía que ella no tenía nada que perder y todo por ganar y entró jugando muy bien. Le costó sólo un game soltarse. Y después desplegó su tenis y parecía ella la 5 del mundo.

- Ahora empieza una etapa totalmente distinta para ella entre las 50 mejores del mundo. Comienza a competir en el mejor nivel mundial

- Totalmente. Con otras condiciones. Lo bueno es que Nadia todavía tiene un montón de cosas para mejorar. Ella tiene todavía para mejorar su saque, tiene que subir mejor a la red, cómo seguir las jugadas después de un drop shot. Tiene un montón de factores para mejorar, entonces eso hace pensar que ella está para cosas más grandes aún.

- Esto puede ser un gran envión para el tenis femenino argentino y para el equipo de Fed Cup, ¿verdad'

- Sí. Después de 46 años que tuvimos a la primera santafesina en semifinales (Raquel Giscafré en 1974). Nosotros en Santa Fe tuvimos a la mayoría del equipo ya que Paula Ormaechea y Victoria Bosio son de ahí. Esto abre las puertas porque pone en escena la problemática del tenis sudamericano que es la falta de apoyo. A través de la beca del Enard y de los sponsors que tuvo a partir de los Juegos Panamericanos (en Lima 2019 ganó la medalla de oro) su economía empezó a cambiar. Eso la hace competir de una manera más tranquila. Trabajando y teniendo oportunidades en algún momento los resultados llegan.