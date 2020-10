https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 06.10.2020 - Última actualización - 19:22

19:19

El uruguayo es hoy flamante refuerzo de Manchester United

Cavani admite que Riquelme lo contactó para jugar en Boca

"Me escribió con mucho respeto", dijo el delantero. "También me invitó a comer un asado", indicó.

El delantero uruguayo dejó el PSG después de 7 años. Crédito: Archivo



El delantero uruguayo dejó el PSG después de 7 años. Crédito: Archivo

El uruguayo es hoy flamante refuerzo de Manchester United Cavani admite que Riquelme lo contactó para jugar en Boca "Me escribió con mucho respeto", dijo el delantero. "También me invitó a comer un asado", indicó. "Me escribió con mucho respeto", dijo el delantero. "También me invitó a comer un asado", indicó.