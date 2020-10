Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 06.10.2020

Estafas telefónicas

UNA ANTIGUA LECTORA

"Hace un tiempo, en horas de la siesta, llamaron por teléfono para pedirle oro, dólares y dinero a una anciana discapacitada motriz que les dijo que no tenía nada. Insistieron y le dijeron que era de parte de su hijo (dieron el nombre real que no es muy común) y que necesitaba los dólares, el oro, que él ya estaba en el banco y que ya llegaba el turno de la cola. Preguntaban insistentemente por una cajita con el oro y los dólares. Por favor, hay que advertirle -sobre todo a las personas mayores- que ante la más mínima duda deben colgar el teléfono, no hablar, no decir nada y hacer la denuncia correspondiente de los hechos. Estas situaciones van a ser cada vez más comunes y hay que proteger a los adultos mayores cada día más vulnerables a las estafas".

Deporte vs. dinero

HUGO LUIS BONOMO

Esta situación de la pandemia y la cuareterna, han servido para desnudar muchas enfermedades congénitas del ser humano. En los medios de comunicación escuchamos anunciar un titular: deportes ¿Qué viene a continuación? Fútbol.

Siempre recuerdo una nota en donde un periodista, comunicaba a otro: Fulano se va a jugar al club que se yo cuanto. ¡Eh! Pero ese club, al lado de donde está jugando, es una porquería. Sí, pero le pagan más. Y esa es la esencia actual del fútbol.

Y, el dinero es la antítesis del deporte. Algunos de ustedes recordarán cuando se hablaba de alguien que realizaba una acción solidaria, y, al mencionarlo se preguntaba ¿Y cuánto le pagan? No, nada; lo hace por deporte.

Y lo recordamos porque, cuando se estaba tratando el regreso de las actividades deportivas, lo único que escuchábamos era a un pariente de un sindicalista multimillonario, que representa el negocio del fútbol, reunido hasta con el presidente de la nación, para que vuelva el fútbol; porque es lo más importante para los negocios, las mafias, las drogas y un gran sector del pueblo argentino. Luego de un tiempo en que lo único importante era arreglar, como sea, que regrese el único deporte lucrativo fundamental; hace unos cuantos días, el fútbol volvió. Ya está todo en orden, y unos días después, la noticia fue esta: Con la esperanza de llegar a los Juegos de Tokio (suspendidos para 2021), Ariel Suárez esperó cinco meses encerrado en su casa de San Fernando hasta que el lunes pasado, no aguantó más y volvió a remar.

Sobrevolaron sobre él helicópteros policiales, vio llegar varios patrulleros y le labraron una multa por violar la cuarentena. Suárez respondió que remar no contagia y que seguirá entrenando. Por una vez, comprobó que no estaba solo en medio del agua. Con él remaba el sentido común, y un deporte que responde a su esencia.

Y para ilustrar sobre las reales virtudes del deporte, sirven los juegos olímpicos, y los principios de su fundador Pierre de Coubertin: unir en una extraordinaria competición a los deportistas de todo el mundo, bajo el signo de la unión y la hermandad, sin ánimo de lucro y solo por el deseo de conseguir la gloria, y las palabras del humanista Thomas Arnold: La nobleza de aceptar la derrota y el sentido de la responsabilidad y la caballerosidad como norma de comportamiento fundamental en lo deportivo y lo social. El deporte es un "microcosmos de la sociedad humana", una escuela para saber cómo comportarse de forma limpia, acorde a su estatus de persona digna. Mientras tanto; la vela, el judo, atletismo, boxeo, el hockey y el tenis son los deportes que se destacan en los juegos olímpicos.