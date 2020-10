Cinco alumnos de la Escuela Industrial clasificaron para la Olimpiada Nacional de Física

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 06.10.2020 - Última actualización - 21:42

21:38

Se medirán con chicos de todo el país de manera virtual entre el 19 y el 20 de octubre.

Cinco estudiantes de cuarto y sexto año de la EIS de Santa Fe fueron seleccionados para participar del certamen nacional de Física.

Cinco estudiantes de cuarto y sexto año de la EIS de Santa Fe fueron seleccionados para participar del certamen nacional de Física.

“Me sorprendí de haber quedado tan arriba porque es raro estudiar sin estar en la escuela pero me emocioné mucho y mis expectativas eran sacar mención o hacer lo mejor que pudiera, y prepararme online fue pesado porque no es lo mismo una clase con una persona enfrente que una pantalla, pero aparte de las clases que te dan te tenés que preparar solo porque, si no, no llegás”, contó a El Litoral Bartólomé, alumno de cuarto año de la institución.

En tanto, Solange, que cursa el sexto año, aseguró que siempre le gustaron las olimpíadas de varias áreas, “pero especialmente de Física” y consideró que “la motivación sale de que te guste la materia y que quieras experimentar cierto tipo de retos”.

Por su parte, otro seleccionado -Francisco, estudiante de cuarto año- admitió que pensó que no iba a pasar, “ al ser distinto este año, al ser en casa las clases”. “Cuando me dijeron que pasé la verdad que no lo podía creer, no lo asimilaba”, confesó. “Nunca sabés qué te pueden preguntar, a lo mejor te dedicás a estudiar algo más en específico para fortalecer eso y después en la prueba no te preguntan nada de eso; entonces, tenés que estudiar todo de todo; son situaciones presentadas como situaciones reales, lo mismo con la experimentación, ahí podés aplicar lo teórico en algo que tenés al lado tuyo y podés explicarlo, eso es lo copado de la física”, agregó.

Finalmente, Clara, otra estudiante clasificada, explicó que se prepara "con un PDF que nos mandaron desde Córdoba” y que “además de ser todo online” dispondrán “de un horario a la mañana y a la tarde vamos a hacer las entregas de las pruebas, empezando por la experimental y después la teórica, entre el 19 y 20 de octubre”. “Tenemos que tener la cámara prendida todo el tiempo, el lugar cuenta mucho porque tiene que ser un lugar donde podamos estar tranquilos”, detalló.