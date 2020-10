"Hacer la denuncia", pedido urgente frente al incremento de estafas en la cuarentena

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según las estadísticas oficiales, las estafas aumentaron cerca de un 80% de marzo a esta parte. Los agentes provinciales insisten en la necesidad de aportar información para orientar las políticas públicas.

El "cuento del tío" no se detiene ante la coronavirus e incorporó todos los hábitos adquiridos a causa de la pandemia. Durante estos siete meses de cuarentena, los delitos aumentaron, y la modalidad cibernética, lo hizo de forma considerable. Las llamadas "estafas a distancia" se elevaron cerca de un 80%, estiman desde los departamentos policiales a cargo. Sin embargo, indican que la cantidad de denuncias no van de la mano, afectando la capacidad de investigación necesaria para contrarrestarlos.

En consonancia con tareas de concientización que se realizarán durante octubre por ser el "mes mundial de la ciberseguridad", María Soledad Martínez, analista informática del Ministerio de Seguridad de la Provincia, comentó a El Litoral el incremento de estafas en nuestra región y pidió que se brinde información sobre las distintas modalidades para poder realizar un rastreo efectivo.

"Tenemos que salir a evangelizar casa por casa porque no se termina de comprender el riesgo al que estamos expuestos. Las formas en que se producen son variadas, y con el mayor uso que estamos teniendo de internet a causa de la pandemia, aparecen todo el tiempo nuevas maneras de engaños", sostuvo la especialista en ciberseguridad.

"A cualquiera le puede pasar, pero es fundamental comprender la necesidad de proteger nuestros datos. Si a los chicos les decimos que no le abran la puerta a los que no conocen, acá es lo mismo: no tenemos que compartir información con extraños", alertó.

Formas diversas

El objetivo principal de este tipo de engaños es obtener información sensible sobre las personas y grupos familiares. Las formas en que se producen varían en cada caso. Pero la pandemia hizo que, al estar más tiempo en casa y usar más las tecnologías, las posibilidades de concretarlos son mayores. Sólo en esta semana ocurrieron tres cuantiosos robos con similares características en nuestra ciudad.

Por este motivo, la información aportada es crucial. "Este tipo de hechos implica que no se puede actuar de oficio, así que pedimos por favor que se realicen las denuncias. A partir de contar con los datos certeros de la realidad es que se pueden concretar políticas públicas específicas para cada territorio", manifestó Martínez.

Las formas de llegar hasta la víctima van desde sorteos de supuestas grandes marcas comerciales por WhatsApp; pasando por exposición de productos en grupos de compra-venta en redes sociales, hasta promociones de concesionarias, paquetes de agencias turismo y ofertas laborales por mensaje de texto. Además de los recurrentes llamados de presuntas oficinas públicas notificando condiciones que no son necesarias para trámites como IFE, ATP, Tarjeta Alimentar y cambios no previstos en las monedas de otros países.

"Siempre es importante pedir algún número de contacto para saber que quienes llaman sean realmente quien dicen ser. En el caso de obtenerlo, recomendamos constatar con los canales oficiales si el número es válido y verificar la información recibida", explicó la especialista.

Privacidad de los menores

Como consecuencia del aislamiento social, los menores están expuestos más que antes a la interacción a través de las redes sociales, que conforman uno de los principales canales de transmisión de información como mails, números de teléfonos, datos de tarjetas. Pero además, en las plataformas se comparten datos específicos de la vida privada, que pueden parecer intrascendentes, pero que pertenecen a la privacidad.

Para evitar disgustos, Martínez pidió que "los padres controlen las redes sociales (como Tik Tok y Roblox) donde los jóvenes suelen interactural" y consideró "muy importante" configurar la privacidad de cada una de ellas: "para evitar este tipo de inconvenientes es necesario saber a quién brindamos información, cuáles son los contactos usuales y qué tipo de contenido se comparte en los chats".

Además, advirtió sobre el "sharenting" (exposición) con el que suelen tropezar los adultos. "Es muy usual que se publiquen las actividades de los hijos, sobrinos, nietos y hasta mascotas (sus cumpleaños, deportes, logros). Sin darnos cuenta, bajo una buena intensión, terminamos brindando información elemental de las rutinas de nuestra vida. Los estafadores utilizan esos datos que son de público acceso para manipular y obtener lo que quieren sin ejercer violencia", agregó la analista del ministerio.

Por último, señaló que la educación remota implementada para sostener el aprendizaje durante la pandemia, implica la aparición de nuevas modalidades de acción para los intrusos. "Pedimos a las escuelas que presten atención a todos los nuevos fenómenos que van apareciendo. Zoombombing (aparición perturbadora en videoconferencia), Cyberbullying (hostigamiento virtual), Sextorsion (extorsión de contenido sexual), Grooming (engaño pederasta), son términos que directores y docentes tienen que conocer para saber cómo proceder ante la presencia de alguno de ellos".

"Tenemos cómo actuar"

"No somos el FBI, pero están las herramientas y la capacidad de procesar toda esta serie de delitos", reconoce Martínez. Por ejemplo, dice que "la semana pasada se pudo desbaratar la 'banda de los gitanos' que operaba en nuestra ciudad bajo este tipo de modalidad".

Sobre el accionar de inteligencia, la analista del ministerio de Seguridad provincial explica que "por medio de un número de contacto que nos aporten en la denuncia, se puede rastrear una serie de datos como compañía, titular de la línea, antena de transmisión para localizar el lugar".

"Además -indica- podemos solicitar información a las grandes compañías de internet (Facebook, Google, WhatsApp o Instagram) para averiguar detalles relacionados como mails, teléfonos o vías de contacto asociadas que nos brinden mayor precisión en el rastreo".

Dónde denunciar

Para aportar información sobre las distintas formas de estafas, se puede recurrir la Defensoría del Pueblo (asesoramiento), la Agencia de Investigación Criminal, el Ministerio Público de Acusación (mpa.santafe.gov.ar/denuncias_online) y el Centro de Denuncia Territorial, con turno previo en http://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php

Para aprender

Este jueves la especialista santafesina participará del conversatorio "Desafíos en adultos mayores para la integración a un mundo digital", organizado por la Cámara de Senadores de Chile, en relación a la importancia de avanzar en la integración digital. El evento podrá verse en Youtube y Zoom, previa inscripción en la actividad en mediante el sitio oficial del país chileno (https://bit.ly/2Gi74Yb)