Cafiero dice que las provincias son responsables de sus límites

Miércoles 07.10.2020

Para el jefe de Gabinete, cada jurisdicción debe "atender las situaciones de carácter humanitario urgente".

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respondió con un informe de más de 700 páginas a las preguntas enviadas por el Senado, en el que afirmó que "es razonable" que los requisitos de ingreso a cada provincia "sean dinámicos" y que cada jurisdicción debe "atender las situaciones de carácter humanitario urgente".

Cafiero respondió así a una pregunta del senador radical Oscar Castillo sobre la afectación del libre tránsito entre jurisdicciones a causa de las restricciones sanitarias dispuestas por la pandemia de Covid-19, entre otras cuestiones sobre las que fue consultado, como la asistencia del Estado a empresas y personas.

El jefe de ministros sostuvo que "se delegó en cada provincia la responsabilidad de administrar sus ingresos, egresos y la definición de fase sanitaria teniendo en cuenta las autonomías provinciales", y agregó: "En este aspecto, hay que considerar que deben atenderse las múltiples situaciones de carácter humanitario urgente que se presentan".

No obstante, tras reconocer que "la situación de cada una de las provincias es diferente y que cada una tiene un status sanitario que varía continuamente", indicó que "es razonable que los protocolos sanitarios y los requisitos de ingreso sean dinámicos y que se vayan readecuando", sin dejar de garantizar "el tránsito de cargas comerciales".

Entre las preguntas que recibió el ministro coordinador hubo varias que apuntaron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para el cual, según indicó el funcionario, se destinaron 148.559 millones de pesos en los cuatro pagos efectuados hasta el momento.

Del informe (con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo) se desprende que la cantidad total de empresas se fue reduciendo paulatinamente: el primer ATP fue percibido por 234.043 empresas; el segundo por 230.197; el tercero por 200.506 y el último por 129.093 compañías.

Otro de los temas fue el acuerdo del Gobierno con los tenedores de deuda emitida bajo legislación extranjera, sobre el cual precisó que "el monto de la deuda elegible reestructurada y contemplando la activación de las cláusulas de acción colectiva, alcanza aproximadamente los 65.533 millones de dólares, equivalente al 99,01% del total" de acreedores.

En tanto, de acuerdo a lo consignado por el Ministerio de Economía en el documento remitido por Cafiero al Senado, "el monto de deuda bajo legislación extranjera" que no aceptó la propuesta de la Argentina y quedó sin reestructurar "alcanza aproximadamente los 653 millones de dólares".

Por otro lado, el ministro coordinador respondió sobre los incendios intencionales que desde hace varios días azotan a varias provincias -quedan cinco focos activos, según se informó- e indicó que "se ha dispuesto implementar campañas de comunicación y sensibilización" sobre "los daños que esto genera".

Asimismo, Cafiero informó que "está previsto llevar a cabo actividades de capacitación con las jurisdicciones que lo requieran mediante cursos" sobre temas como "meteorología aplicada al comportamiento del fuego; entorno del fuego; elaboración de mapas de riesgo" y "cartografía y navegación terrestre", cada uno de ellos con diversas herramientas.

Per saltum

La Corte Suprema de Justicia no abordó el martes el per saltum presentado por los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzz; no se descarta que se realice otra reunión el próximo jueves. El máximo tribunal debe determinar si mantiene los traslados durante el macrismo o los devuelve a sus funciones anteriores. Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, mantuvieron una reunión virtual; el Procurador General interino, Eduardo Casal, opinó días atrás que debe mantenerse a los tres jueces en sus cargos, lo que implicaría un revés judicial para el Frente de Todos

No está definido un cuarto pago del IFE

El cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por 10 mil pesos todavía está en discusión en el Gobierno, aclaró hoy el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El funcionario evitó dar precisiones sobre si tendrá las mismas características que las tres ediciones anteriores, destinadas a paliar la caída de la actividad por el coronavirus.

"Lo que va a haber es una herramienta para seguir asistiendo. Mientras haya poblaciones que requieren asistencia, mientras la población siga afectada por un fenómeno del Medioevo en el siglo XXI", subrayó.

Moroni afirmó: "Es un tema que está en discusión y vamos a determinar cuál es la herramienta mas idónea". La indefinición en torno del IFE y los rumores que comenzaron a circular respecto de la continuidad de ese beneficio, llevaron también a la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, a expresarse en las últimas horas.

"Si existe un cuarto pago o se avanza en otra política social de acompañamiento con otras perspectivas, se definirá en los próximos días", indicó la funcionaria. Según trascendió, una de las posibilidades en análisis es que la ayuda de 10 mil pesos involucre sólo a jóvenes de entre 18 a 24 años.

"La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones", afirmó Raverta.

El IFE hasta el momento alcanza a casi nueve millones de personas, sobre todo desocupados o trabajadores de la economía informal, que perciben 10 mil pesos por parte del Estado nacional para mitigar los efectos de la pandemia en la actividad económica.

Según un informe difundido por Anses, "si bien el IFE surgió como una respuesta a la situación económica y productiva coyuntural que implica el aislamiento obligatorio, pone sobre la mesa problemas estructurales" y "expone cómo la desigualdad también es un factor amplificador de los efectos negativos de la pandemia".