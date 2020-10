Scaloni suma dificultades

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El arquero Juan Musso -convocado como suplente- y el mediocampista Giovani Lo Celso -se perfilaba como titular- fueron desafectados por lesiones. Salvio quedó aislado por precaución.

Salvio fue uno de los primeros en sumarse a la concentración y el lunes participó del entrenamiento a las órdenes de Scaloni, pero ayer no lo hizo por precaución. Crédito: Archivo

El arquero Juan Musso y el mediocampista Giovani Lo Celso fueron desafectados ayer por la mañana de la convocatoria del seleccionado argentino de fútbol por diferentes lesiones y serán bajas en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. A ellos se suma un caso curioso que ocurrió con Eduardo Salvio, quien debió aislarse por precaución luego de que su test serológico diera positivo.

El "Toto" fue uno de los jugadores que contrajo el virus cuando hubo un contagio masivo en el plantel de Boca a fines de agosto y se presume que debería ser inmune durante unos meses. Sin embargo, este martes, mientras su PCR dio negativo, el test serológico dio positivo, entonces le harán nuevos estudios para descartar cualquier inconveniente.

Después de un gran regreso en la Copa Libertadores con Boca, el "Toto" había regresado a la Selección con esta citación y tiene alguna chance (mínima pero chance al fin) de reemplazar a Lo Celso en el partido de este jueves ante Ecuador. Por precaución ante la situación antes comentada, no participó del primer entrenamiento con el plantel completo que se efectuó este martes por la tarde.

Más bajas

Musso, de 26 años y actualmente en el Udinese de Italia, sufrió una rotura de menisco interno en la práctica desarrollada el lunes en el predio de Ezeiza. "Siento dolor y bronca. La ilusión por estar otra vez en la Argentina y por haber comenzado una nueva temporada en Udinese era enorme pero la rodilla me jugó una mala pasada: me van a tener que operar el menisco", escribió el ex Racing en Twitter.

"Cosas del fútbol que nos obligan a mostrar nuestra fortaleza para volver mejores que antes. Voy a alentar a la Selección como un hincha más y voy a estar junto a Udinese para que mis compañeros sientan mi apoyo en cada partido", continuó.

Y a su vez cerró: "Les agradezco los mensajes de aliento y les mando un abrazo a todos. Nos vemos pronto en el lugar donde más feliz soy: la cancha".

En reemplazo de Musso el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, convocó a Jeremías Ledesma, actualmente en el Cádiz de España y ex Rosario Central. De esta manera, Ledesma, de 27 años, se suma a los arqueros Esteban Andrada, Franco Armani y Emiliano Martínez.

En tanto, el volante Giovani Lo Celso, quien se desempeña en el Tottenham Hotspur de Inglaterra, padece una molestia muscular que no le permitirá ser parte de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lo Celso, de 24 años y ex futbolista de Rosario Central, era uno de los que se perfilaba como titular para enfrentar el próximo jueves a Ecuador en la cancha de Boca Juniors.

El "Monito" Lo Celso había estado ausente por una molestia muscular en la goleada por 6-1 que -como visitante- su equipo le propinó al Manchester United, el último fin de semana.

Tras ser revisado, el cuerpo médico del seleccionado argentino tomó la decisión de desafectarlo porque no iba a llegar en condiciones al choque frente el representativo "tricolor" que dirige el argentino Gustavo Alfaro. El entrenador Lionel Scaloni no convocará ningún jugador en reemplazo de Lo Celso, indicaron desde el cuerpo técnico del seleccionado albiceleste.

Argentina debutará el próximo jueves desde las 21:10 ante Ecuador en La Bombonera, mientras que el martes -a partir de las 17- visitará a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar.

El rival

La selección de Ecuador, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, tiene previsto para este miércoles un entrenamiento en el estadio de Arsenal de Sarandí, equipo que supo dirigir con éxito "Lechuga". Luego, el plantel quedará concentrado de cara al partido del jueves a las 21.10 en La Bombonera.