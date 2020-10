https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 07.10.2020 - Última actualización - 11:15

11:12

Embajadora argentina en Rusia Alicia Castro explicó que Alberto Fernández le pidió que no renuncie pero ratificó su decisión

La saliente embajadora argentina ante Rusia, Alicia Castro, afirmó esta mañana que el presidente Alberto Fernández intentó convencerla de que "revea su decisión", pero la dirigente peronista ratificó su alejamiento del puesto diplomático.



"Tuvimos un intercambio telefónico donde me pidió que revea la decisión. Le respondí que si lee mi carta detenidamente va a entender cuáles son los motivos. Le dije que no estaba de acuerdo con la política de relaciones exteriores y que por lo tanto no era conveniente que asuma en el rol de embajadora", afirmó la ex funcionaria nacional en declaraciones radiales.

Castro renunció luego de que la Argentina apoyara el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela.

"Argentina podría haber optado por abstenerse, en todo caso, si no quería comprometerse con ninguna de las dos Resoluciones (debatidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra). Pero en cambio, votó con los países europeos que reconocen al autoproclamado (Juan) Guaidó como presidente sin un voto, modalidad que pone en riesgo a las democracias de América Latina", remarcó la saliente diplomática.

