Desde una firma santafesina explicaron que para recobrar la competitividad perdida en el mercado exterior los DEX debieran retroceder, por lo menos, a la mitad. También anticiparon el golpe que sufrirá la producción animal, sobre todo los tamberos.

Actualidad Paradoja: la baja de retenciones a los balanceados no alcanza para exportar y encarece el mercado interno

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

La rebaja del 27 al 22% en el Derecho de Exportación (DEX) para los alimentos balanceados, que integra el reciente paquete de medidas económicas del gobierno nacional, no alcanza para impulsar ventas de estos productos al exterior pero sí encarece la provisión interna, situación que ya implica una suba de costos en establecimientos tamberos, avícolas, porcinos o feedlots.

“La verdad que son insuficientes para reactivar las ventas al exterior de nuestra industria”, dijo sobre la disminución impositiva Ariel Marcucci, gerente de la división Nutrición Animal de Agroservicios Humboldt, empresa que hasta 2017/18 colocó mercadería en países limítrofes, Asia y África por valor de hasta u$ s 4 millones al año. “La reducción de alícuotas debería ser mucho más significativa que lo implementado; un cálculo que habíamos hecho en su momento era que las retenciones (para que el negocio exportador sea viable) tenían que estar en la mitad o menos de los que estaban”, agregó.

El ejecutivo explicó que las ventas al exterior se fueron cayendo progresivamente por distintos factores que hicieron menos competitivos sus productos, desde el atraso cambiario hasta el incremento de las retenciones. Durante años, relató, conquistaron clientes a fuerza de misiones comerciales, participaciones en ferias, trámites diplomáticos y trabajo conjunto con consulados y embajadas. “Un montón de esfuerzo y recursos destinados a lograr mercados que de golpe y porrazo se lo servimos en bandeja a otros competidores”, se lamentó.

Al respecto remarcó que los clientes chilenos ahora se abastecen desde Bolivia y Paraguay; los uruguayos desde Paraguay y Brasil; mientras que africanos y asiáticos lo hacen desde EE.UU. o Brasil. “Cuando les contábamos a estos clientes que teníamos que pagar impuestos para exportar no entendían, no lo podían creer; mandamos mucho a Mozambique y Argelia y no comprendían que paguemos un impuesto para exportar cuando en realidad lo que el Estado debe hacer es promover las ventas al exterior”.

Según el Decreto 790/20, que desde ayer martes puso en vigencia el nuevo cuadro impositivo para el complejo sojero, las preparaciones alimenticias para animales con elementos balanceados bajaron del 27 al 22% si es en bolsas rotuladas de hasta 50 kg, al 23% si la presentación es entre 50 y 1.500kg y al 25% si son a granel. Luego de la suba gradual que tendrán en los próximos meses, en enero quedarán con un impuesto de 25, 26 y 28% respectivamente.

Efecto dominó

“Paradójicamente al nuestra industria la perjudica esta medida porque se incrementan muchísimo los costos internos de las materias primas y eso afecta el valor de los productos que elaboramos para el mercado local; por lo tanto tenemos que encarecer las formulaciones que le vendemos a los productores agropecuarios”, agregó.

Al respecto, desde la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (Cidep) Sergio Bernardi explicó que a raíz de la suba que experimentó el poroto de soja por la rebaja de retenciones -unos u$ s 10 por tonelada aproximadamente- el valor de la tonelada de expeller saltó de $ 22.500 a $ 25.000. Se trata de un insumo clave para la elaboración de balanceados, ya sea en fábricas o establecimientos de producción animal. Del mismo modo, afirmó, se encareció el aceite de soja que venden como materia prima a las elaboradoras de biodiesel.

Marcucci explicó que a raíz de estas medidas el precio promedio del alimento balanceado (tomando el mix de productos de la empresa) subió 6% sólo la semana pasada y acumula 47% en el transcurso del año. En cambio, planteó que “el productor lechero tiene la leche casi al mismo precio desde principios de año; no le aumentó como para asumir el incremento de precios del balanceado”. Lo mismo, aseguró, pasa con el productor de pollos, de huevo o de cerdos, que constituyen el mercado doméstico de la firma.

El ejecutivo profundizó sobre el caso de los tamberos, ya que la firma está enclavada en el corazón de la cuenca lechera, y anticipó el efecto tranqueras adentro. Explicó que lo normal para el productor es destinar a alimento “menos del 40% del cheque de la leche (liquidación mensual) y actualmente, por sondeos que hacemos con nuestros clientes, la gran mayoría está arriba del 47%”. Por lo tanto, ante las limitaciones financieras para seguir comprando el mismo volumen de balanceado la única herramienta a mano es disminuir la participación de balanceado en la dieta. “El que venía dándole, por ejemplo, 6 kilos de balanceados por vaca por día ahora pasa a darle 4 y completa la dieta de alguna otra manera; por supuesto que esto repercute en la productividad en litros de cada establecimiento”, sentenció.