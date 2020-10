Los mágicos mundos del señor Dahl

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 07.10.2020

12:21

El 22 de octubre se estrenará en HBO Max “Las brujas”, nueva adaptación a la pantalla de una novela de Roald Dahl, escritor conocido por sus relatos para el público infantil y juvenil. Con esa excusa y con ayuda de dos escritores santafesinos, entramos en el imaginario universo del creador de “Charlie y la fábrica de chocolate”.

Se puede decir que, a fuerza de ingenio, Roald Dahl fue capaz de resistir al paso del tiempo. Es que los relatos y personajes creados por el autor galés fallecido hace casi 30 años (en noviembre de 1990) ya obtuvieron un logro que está vedado a los clásicos: unir varias generaciones. Novelas suyas como “Matilda”, “Charlie y la fábrica de chocolate” o sus geniales “Cuentos en verso para niños perversos”, pueden ser leídos por los niños de 2020 con la misma fruición con la que lo hicieron los de 1980. Es que la combinación entre personajes extravagantes, vueltas de tuerca inesperadas, humor británico una perspectiva siempre fresca que pone en entredicho la supuesta autoridad de los adultos, resulta irresistible.

La vigencia de la obra de Dahl se manifiesta en la pantalla: el 22 de octubre se estrenará, vía HBO Max, el film “The Witches” que dirigirá Robert Zemeckis a partir de la novela homónima del escritor. Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock y Angus Wright tendrán a cargo los personajes centrales de la historia, centrada en un huérfano que, a finales de los años ‘60, se va a vivir con su abuela y debe enfrentar a la Gran Bruja.

Una mezcla infalible

El Litoral convocó a escritores santafesinos que conocen bien el mundo de Dahl, para tratar de explicar su éxito y su permanencia varias décadas después de la publicación de sus libros. “Fue un gran creador de mundos imaginarios, todos de una riqueza extraordinaria”, describe Marta Coutaz, escritora especializada en el mundo infantil. “De su vida signada por muertes tempranas, heridas de guerra y la vulnerabilidad de la salud de sus familiares más cercanos, supo extraer la crudeza que convive en sus historias con la maravillosa imaginación de la que nacen sus personajes, una fantasía sin medida y el humor ácido tan británico. Una mezcla infalible a la hora de capturar el entusiasmo de sus lectores de todas las edades”, señala.

A su vez, Coutaz pone de relieve un aspecto que garantiza su constante actualización: “De sus cuentos y novelas surge siempre una lección vital, lograda sin falsas moralejas ni metáforas simplistas. A través de la magia y el tejido fantástico de sus relatos, filtra una crítica sagaz a la sociedad contemporánea, sin esquivar la maldad ni otras pasiones controvertidas del ser humano”. Para la autora, las obras favoritas de Dahl son “Matilda”, “El Gran Gigante Bonachón” y “Cuentos en verso para niños perversos”.

La astucia vence a la fuerza

Oscar Caamaño, titiritero, docente y escritor, asegura por su parte que Dahl es un “autor imprescindible” en un menú de lecturas para la infancia. “No sólo por ser un excelente narrador, sino porque la simpatía que despiertan los personajes centrales de sus obra, siempre niños, y lo atrapante de sus historias, por insólitas o fantásticas que nos parezcan, o incluso por ello mismo, inducen a los pequeños lectores a dar el salto desde el cuento a la novela”.

“Sus narraciones son atrapantes; rápidamente componen un universo en el cual lo maravilloso resulta consistente y se convierte en el marco de la aventura a la cual el héroe infantil es lanzado y en el cual debe desempeñarse para subsistir. Porque no es un entorno simplemente mágico o poético, sino también amenazante”, sostiene Caamaño.

En igual sentido, explica que la fórmula a la que apela Dahl en sus relatos “consiste en la oposición entre un niño pequeño, simpático y bondadoso y un adulto poderoso y amenazante, generalmente malvado, cruel, insensible y algo estúpido. En ese enfrentamiento desigual, el niño o la niña se valen de la astucia y de algún poder maravilloso, así como de la ayuda de otro adulto amigable y bondadoso y, finalmente, luego de diversas y divertidas alternativas, logra vencer. Su logro no tiene un alcance meramente individual, sino que involucra también a los otros niños e, inclusive, al amigo adulto. Me pregunto si no es la misma fórmula subyacente a los cuentos maravillosos del folklore, en el que la astucia vence a la fuerza y el pequeño héroe que se enfrenta al ogro, lo vence. Una fórmula que infunde confianza y valor ante el mundo, amenazante y misterioso, dominio de los adultos, poderosos e impredecibles”, indica.

Magistrales reversiones

Pero hay otro aspecto clave, que remarca Oscar: “la infancia no es entendida por Dahl como un dominio amurallado en el que sólo reina la inocencia, la pureza, la bondad y del cual debe desterrarse la maldad, la crueldad, la brutalidad o lo escatológico. Por el contrario, éstos son elementos que matizan y agregan interés a la realidad. Sin embargo no vienen solos, sino traspasados por el humor, recurso de enorme gravitación en su narrativa y en su poesía. A propósito de ésta, merecen una referencia sus ‘Cuentos en verso para niños perversos’, magistrales reversiones de los clásicos más famosos, tratados sin piedad ni compostura, capaces de despertar la risa de aquellos que cuentan en su bagaje cultural con las versiones originales de aquellos cuentos tradicionales”.

Sus personajes en el cine

La obra de Dahl fue llevada al cine en numerosas oportunidades. “Willy Wonka and the Chocolate Factory” llegó al cine en 1971, con Gene Wilder como protagonista. Tim Burton volvería en 2005 a esta novela, con un elenco encabezado por Johnny Depp.

En 1989 apareció “Danny, the Champion of the World”, con Jeremy Irons, que narra la relación entre Danny, un chico con una inteligencia privilegiada, y su padre. Al año siguiente, bajo dirección de Nicholas Roeg, se conoció “The Witches”, con Anjelica Huston y una gran labor de animación de Jim Henson.

Tras el fallecimiento de Dahl, en 1996 se presentó la animada “James and the Giant Peach”, de Henry Selick. Y ese mismo año se estrenó “Matilda”, tal vez la más lograda de las adaptaciones de Dahl a la pantalla, dirigida por Danny DeVito.

Mas acá en el tiempo, directores tan disímiles como Wes Anderson y Steven Spielberg se introdujeron en el mundo de Dahl y dirigieron respectivamente “Fantastic Mr. Fox” (2009) y “El buen amigo gigante” (2016).

Dahl y Hitchcock

El escritor británico no sólo escribió textos destinados al público infantil, sino también relatos pensados para un público adulto. De hecho, uno de sus escritos, que lleva por título “Man from the South”, fue adaptado para un episodio del programa televisivo “Alfred Hitchcock Presenta” en 1960, protagonizado por Steve McQueen y Peter Lorre. ¿La historia? Un jugador acepta una apuesta debe encender diez veces consecutivas un encendedor Zippo. Si lo logra, recibirá un auto descapotable. Si falla, le cortarán un dedo. El suspenso está servido.