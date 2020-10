En octubre se puede apreciar cómo Marte está más cerca de la Tierra

Dese el fin de semana un brillo rojizo cerca de la Luna llamó la atención de todos. No es una estrella, sino que se trata de Marte, el planeta rojo se encuentra por estos días más próximo de lo habitual a nuestro planeta.

Los especialistas indican que este planeta será visible de noche durante todo octubre, elevándose más alto en el cielo alrededor de la medianoche. Brillará en el este cada noche y en el oeste antes del amanecer.

Marte hizo su aproximación más cercana a la Tierra este 6 de octubre. Durante los próximos días el planeta rojo estará a 62.099.460 kms de nuestro planeta y no estará tan cerca de nuevo hasta 2035.

En 2003, Marte hizo su mayor acercamiento a la Tierra en 60.000 años, llegando a una distancia de 55,76 millones de kilómetros.

