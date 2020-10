https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.10.2020 - Última actualización - 17:07

17:04

Las bajas por lesiones del arquero Juan Musso y el volante Giovani Lo Celso, que se sumaron a otras cinco por razones similares, y la duda por un positivo serológico para Salvio, fueron las novedades en el primer entrenamiento conjunto del plantel bajo el mando de Scaloni.

La Selección, frente al inicio de las Eliminatorias Un día agitado en Ezeiza Las bajas por lesiones del arquero Juan Musso y el volante Giovani Lo Celso, que se sumaron a otras cinco por razones similares, y la duda por un positivo serológico para Salvio, fueron las novedades en el primer entrenamiento conjunto del plantel bajo el mando de Scaloni. Las bajas por lesiones del arquero Juan Musso y el volante Giovani Lo Celso, que se sumaron a otras cinco por razones similares, y la duda por un positivo serológico para Salvio, fueron las novedades en el primer entrenamiento conjunto del plantel bajo el mando de Scaloni.

Este martes, el seleccionado argentino realizó su primera práctica grupal en el predio afista de Ezeiza de cara a su debut del próximo jueves en las eliminatorias sudamericanas ante Ecuador, a las 21.30 en la Bombonera.

Musso padeció una lesión meniscal en la rodilla derecha durante el entrenamiento que tuvieron los arqueros en la tarde del lunes, mientras que Lo Celso llegó desde Inglaterra con una molestia en el muslo izquierdo. El ex arquero de Racing Club retornó inmediatamente a Italia para ser tratado por los médicos de su equipo, Udinese, y en la despedida le atribuyó esta posibilidad frustrada "al destino", no se quejó y sostuvo que le seguirá "dando para delante, como siempre". Y también rápidamente el técnico Lionel Scaloni fue nuevamente a Europa en busca de un reemplazante: el ex guardavallas de Rosario Central Jeremías Ledesma.

El otro tema que sacudió la brevísima vida interna de la concentración en el predio Julio Humberto Grondona fue la versión de un resultado positivo del test serológico que se le realizó al volante "xeneize" Eduardo Salvio, que ya cursó un contagio de coronavirus en Boca Juniors hace menos de un mes. Sin embargo Salvio, tanto como el resto de sus compañeros, arrojaron resultado negativo en los hisopados por PCR.

Por eso fue que preventivamente Scaloni no hizo participar a Salvio del entrenamiento táctico que se desarrolló desde las 17 con 25 participantes, dadas las tres bajas mencionadas, en el que siguió avanzando a paso firme Emiliano Martínez para ser titular el próximo jueves ante los ecuatorianos en un arco argentino al que también se le cayó previamente por lesión Agustín Marchesín, que estaba apuntado para jugar en Bolivia por su mejor adaptación a la altura tras su paso por México. Pero finalmente a última hora de la noche de este martes se conoció que los hisopados realizados a todo el plantel, Salvio incluido, arrojaron resultados negativos.

El guardavallas del Porto portugués, Germán Pezzella, Renzo Saravia, Nicolás González y Walter Kannemann (éste por estar contagiado en coronavirus) fueron los primeros en quedarse afuera junto a Cristian Pavón (hubo dificultades para que la MLS lo dejara salir de los Estados Unidos) y Leonardo Balerdi (el único de la lista original de 30 integrantes al que Scaloni excluyó por razones tácticas).

En virtud de esto se siguió fortaleciendo el equipo titular que quizá Scaloni anuncie en la conferencia de prensa prepartido que iba a ofrecer hoy, con Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Paulo Dybala; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos. Este sistema con un parado inicial 4-3-3 puede devenir en un 4-2-1-3, con Dybala de enganche, que se parecería mucho al que ejecutaba Gerardo Martino en su momento como entrenador del seleccionado argentino, cuando ese rol que ahora le cabría al volante de Juventus lo cumplía otro cordobés como Javier Pastore.

Más tarde

La FIFA retrasó en 20 minutos el partido que jugarán este jueves en la Bombonera los seleccionados de Argentina y Ecuador, y que así pasó de las 21.10 a las 21.30, cerrando el primer segmento de la jornada inaugural de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El jueves se jugarán tres partidos y el viernes habrá otros dos, mientras que el martes 13 próximo no habrá jornada partida, sino que los cinco cotejos se disputarán en el mismo día.

Este es el detalle: Jueves 8 de octubre: 19.45, Uruguay vs Chile (Estadio Centenario, Montevideo); 20.30, Paraguay vs Perú (Estadio Defensores del Chaco, Asunción); 21.30, Argentina vs Ecuador (Estadio de Boca Juniors, Buenos Aires). Viernes 9: ​20.30, Colombia vs Venezuela (Estadio Metropolitano, Barranquilla); 21.30, Brasil vs Bolivia (Estadio Pernambuco, Recife).

El DT Alfaro prevé poblar la mitad de cancha

El director técnico argentino, Gustavo Alfaro prevé poblar de mediocampistas la zona central en el partido que el representativo de Ecuador asumirá este jueves con su par de la Argentina.

De acuerdo al ensayo observado este martes en la denominada Casa de la Selección en la ciudad de Quito, el elenco "tricolor" dispondrá un esquema táctico con cuatro defensores y tres mediocampistas centrales. Y el entrenador rafaelino, de 58 años, completó la alineación con la inclusión de dos extremos más un solitario delantero como Enner Valencia (Fenerbahce, Turquía).

Según lo revelado por el diario local "El Comercio", la formación dispuesta por Alfaro incluyó al arquero Alexander Domínguez; a los defensores Pervis Estupiñán, Robert Arboleda, Franklin Guerra y Erick Ferigra; a los volantes Sebastián Méndez, Moisés Caicedo y Jordi Alcívar; a los extremos Angel Mena y Renato Ibarra, más Valencia como única punta.

La delegación ecuatoriana arribó este martes por la noche al aeropuerto de Ezeiza poco antes de las 23.30 y se trasladó inmediatamente hacia su alojamiento en un hotel de la zona de Puerto Madero, y el miércoles iba a practicar en las instalaciones del club Arsenal, en Sarandí, club con el que Alfaro tiene una relación de años.

Brasil

El entrenador de Brasil, Tité, completó el plantel para el debut en las Eliminatorias Sudamericanas, el viernes de local ante Bolivia, y en el entrenamiento vespertino dispuso una práctica en la que paró al que sería el equipo titular. Aunque aún no definió al arquero, que estará entre Weverton, Santos y Ederson, la defensa estará integrada por Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi; y, delante de ellos, un doble cinco con Casemiro y Bruno Guimaraes. En el ataque dispondría una línea de tres volantes, con Everton, Phillippe Coutinho y Neymar; y la referencia de área sería Firmino. Tité elegiría así un dibujo táctico de 4-2-3-1.

Otra baja en Chile

El lateral chileno Mauricio Isla, contagiado de coronavirus, se perderá el debut de su seleccionado en las Eliminatorias Sudamericanas, el jueves como visitante de Uruguay en el estadio Centenario, de Montevideo. Esta es la quinta baja que sufre en su convocatoria el DT de "la Roja", el colombiano Reinaldo Rueda, luego de las de Andrés Vilches, Fabián Orellana, Gary Medel y Guillermo Soto.