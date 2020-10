Djokovic-Tsitsipas, la otra semifinal de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas disputarán una de las semifinales de Roland Garros, tercer y último Grand Salm del. La otra llave se definió este martes y la protagonizarán el argentino Diego Schwartzman y el español Rafael Nadal.

En primer turno, Tsitsipas (6) venció al ruso Andrey Rublev (12) por 7-5, 6-2 y 6-2, luego de 1 hora y 57 minutos de sólido juego.

Luego, el número uno del mundo derrotó al español Pablo Carreño Busta (18) por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 tras 3 horas y 13 minutos de partido.

Nole never in doubt.@DjokerNole fills the final spot in the semi-finals 4-6 6-2 6-3 6-4 over Carreno Busta.#RolandGarros pic.twitter.com/8NiH5Emd41