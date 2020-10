Impactantes imágenes del paso del huracán Delta por Cancún y Playa del Carmen

Con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, el huracán Delta tocó tierra a las 05:45 de la mañana del miércoles en las inmediaciones de Puerto Morelos, Quintana Roo, como un fenómeno de categoría dos en la escala Saffir-Simpson.

A través de redes sociales, turistas, locales y también, cazadores de tormentas como Reed Timmer, compartieron las primeras imágenes de los daños que el poderoso ciclón está generando a su paso por la entidad. En los videos y fotografías se aprecian estructuras destrozadas por la fuerza de los vientos en Cancún, inundaciones en zonas de la isla de Cozumel, o el sonido estremecedor de Delta batiendo las calles de Playa del Carmen.

NEW: enhanced damage south strip of Cancun where easterly eye wall winds funneled between the large hotels. Major structural damage within these zones of funneling winds from Category 2 Hurricane #Delta that just made landfall south of Cancun @RadarOmega_WX pic.twitter.com/QW5MSQV2Uj

A las 08:00 de la mañana, dos horas después de que el centro del sistema impactara en Puerto Morelos, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, realizó una conferencia de prensa en la que ofreció un corte informativo. Explicó que el huracán se encuentra justo sobre el estado, pero por suerte, no se ha detenido, y sigue su camino a una velocidad de 28 kilómetros por hora.

“En este momento está totalmente encima del estado”, dijo el jefe de gobierno. “La zona de vientos fuertes, lluvias, todavía se mantiene sobre el estado, y va a mantenerse un rato más. Afortunadamente, no se ha estacionado, sigue su misma trayectoria, sigue la velocidad de traslado que tiene, y eso va a provocar que pase muy rápido”, indicó.

Según Carlos Joaquín, los municipios más castigados por Delta son Cozumel, Solidaridad, Puerto Morelos, y Benito Juárez -donde se encuentra Cancún-. Allí, numerosas familias se quedaron sin electricidad, y se reportaron severas inundaciones.

Hay árboles caídos, postes caídos, tengo reportes de poco más del 50% de la ciudad de Cancún, de la ciudad de Playa del Carmen, de la ciudad de Cozumel, con pérdida de energía eléctrica. No tienen energía eléctrica, y se siguen sumando colonias y regiones que pierden la energía eléctrica, derivado de la enorme caída de árboles, muchos árboles caídos. Nos reportan inundaciones principalmente en Cozumel, también en Playa del Carmen.

Diferentes corporaciones ya trabajan sobre el terreno para liberar algunas calles, y retirar las ramas y escombros que han caído en las carreteras. Durante la noche, los equipos de emergencia que atienden las zonas afectadas recibieron también avisos de emergencia, y tuvieron que realizar evacuaciones de riesgo.

“Por alguna situación se rompieron algunas puertas, ventanas de casas, que las familias pidieron auxilio y fueron trasladadas a los refugios, con éxito. No fue una operación fácil pero hay que hacer una vez más el inicio del recuento de los daños”, agregó.

Hasta la hora en que inició la conferencia, no se habían reportado accidentes, ni tampoco decesos o personas lesionadas. Sin embargo, el gobernador recordó que el norte de Quintana Roo se encuentra todavía en un “momento crítico”.

Complete destruction to this structure in Cancun on the barrier right on the causeway side. Pockets of extreme damage from funneling of winds through buildings from Hurricane #Delta pic.twitter.com/9JgdCssmOe