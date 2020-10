https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La piloto de GasGas se cayó en la etapa prólogo del Andalucía Rally La herida que obligó a Laia Sanz a abandonar en su regreso a la competición

La vuelta de Laia Sanz a la competición tras ocho meses sin carrera ha quedado cortada antes de tiempo por una lesión. La piloto de GasGas se cayó el martes en la etapa prólogo del Andalucía Rally, y finalmente tuvo que anunciar su abandono de la prueba por las heridas sufridas a consecuencia.

El antebrazo derecho de Sanz quedó muy afectado, con quemaduras por fricción, y la piloto necesitó varios puntos de sutura. Pese a ello, no tiró la toalla en seguida, sino que decidió esperar al miércoles para ver cómo estaba para la primera etapa del Rally.

Ouch 🥴 Esto es lo que pasa cuando deslizas por el suelo unas cuantas decenas de metros 😱 A ver cómo estoy mañana para tomar la salida... Muchas gracias a los médicos del #AndalucíaRally 🙏🏼🙏🏼

Sin embargo, la evolución de sus heridas no fue lo suficientemente buena paragarantizar su rendimiento en la prueba, y la piloto decidió abandonar y asegurar una buena recuperación para poder seguir preparando su próxima participación en el Dakar 2021. “Después de pasar una mala noche, el equipo y yo hemos decidido que no valía la pena arriesgarse a empeorar la herida que me hice ayer y, aunque me duele hacerlo, hemos decidido no seguir en el Andalucía Rally. Me sabe mal por el equipo, por el gran trabajo por dejar la moto a punto, pero la prioridad es estar bien en unos días para seguir preparando el Dakar. ¡Muchas gracias a tod@s por vuestros mensajes de ánimo!”, escribió Sanz.