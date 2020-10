https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.10.2020 - Última actualización - 19:30

19:29

El intendente anticipó que la ciudad no podrá superar el 50% de la población promedio de cada verano. Señaló que para ese cálculo serán importantes las aplicaciones tecnológicas.

Por la pandemia Mar del Plata regulará la cantidad de turistas en temporada alta El intendente anticipó que la ciudad no podrá superar el 50% de la población promedio de cada verano. Señaló que para ese cálculo serán importantes las aplicaciones tecnológicas. El intendente anticipó que la ciudad no podrá superar el 50% de la población promedio de cada verano. Señaló que para ese cálculo serán importantes las aplicaciones tecnológicas.

El intendente Guillermo Montenegro adelantó este miércoles que Mar del Plata deberá regular la cantidad de turistas que ingresen durante esta temporada por la pandemia de coronavirus.

Después del encuentro virtual que mantuvo el martes con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens; el de Producción bonaerense, Augusto Costa, y los intendentes de la Costa Atlántica, el jefe comunal reveló que una de las cuestiones del verano será “cuánta gente puede entrar” a la ciudad. “Estos números los vamos a tener que ir manejando porque nunca puede estar arriba del 50% de la población media de Mar del Plata en una temporada”, reveló en declaraciones a un medio local. En ese plano, destacó que serán importantes las aplicaciones tecnológicas que puedan utilizarse para que el límite no se vea superado.

Montenegro aclaró que la actividad turística todavía no está permitida por el gobierno nacional y se manifestó a favor de que el comienzo de la temporada se produzca “lo antes posible, con muchísimo cuidado”. El intendente consideró que en “una semana o diez días” deberá haber definiciones respecto al ingreso de propietarios no residentes. En ese sentido, la semana pasada el Concejo Deliberante aprobó una comunicación impulsada por el oficialismo, pero ahora resta la reglamentación del Ejecutivo.

“No puedo hacer nada que no esté coordinado con municipios vecinos”, afirmó el jefe comunal, pero aseveró que “hoy es muy difícil no pensar en no reactivar algunas cuestiones en Mar del Plata” debido a que el índice de desempleo, que en el segundo trimestre del año se ubicó en el 26%, duplica a la media nacional, y a que la ciudad tiene actividad turística todo el año. Montenegro adelantó que en la temporada se verá “mucha utilización del espacio abierto, gastronomía en calles y veredas y mucha peatonalización de la costa”. “Hay que venir a cuidarse”, acotó, y subrayó que la cantidad de casos diarios de Covid “está estable y bajando lentamente” en el distrito.

Puntualizó que, si bien Mar del Plata es el gran receptor sanitario de la zona, se estudia “reforzar a otros partidos de la costa” a través de hospitales modulares. También se piensa en “trabajar mucho en las detecciones tempranas” y se está evaluando qué hacer cuando un turista dé positivo: si regresa a su municipio o hace la cuarentena en el destino elegido. Incluso se refirió a la necesidad de que se mantengan los precios para atraer al turismo: “Todos los comerciantes de Mar del Plata saben lo importante de mantener el precio lo más bajo posible para que venga volumen y eso le genere el beneficio”. Recordó que eso sucedió en gran medida el verano pasado. “Por eso tuvimos la temporada que tuvimos”, agregó.