Línea directa

Miércoles 07.10.2020

20:47

Reflexión

ERCILIO FERRI

"En muchas ocasiones, las cosas más maravillosas se producen por los medios más absurdos y ridículos. De los modos más ridículos y aparentemente por los instrumentos más despreciables. En este extraño caos, de ligereza y ferocidad, todo parece extraordinario; y crímenes de toda clase se mezclan en desorden con todo tipo de locuras. Contemplando esta monstruosa escena tragicómica, se suceden necesariamente en el ánimo, las pasiones más opuestas, mezclándose, a veces alternan el desdén y la indignación, las risas y las lágrimas; el desprecio y el horror".

****

Vandalismo

VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

"Tres veces publicó ese diario los problemas de vandalismo existentes en la zona de calle Mitre y Córdoba, por ingresos, por ejemplo, a mi domicilio, detectados por el sistema de alarmas, que ahora se han tornado imposibles por medidas de seguridad que he adoptado para impedir esos ingresos, saltando tapiales, techos, etc. Pero se sumaron actos de vandalismo, golpeando la puerta, diciendo no sé qué, en el frente de la vivienda, arrojando basura, etc. No hubo respuestas de la Municipalidad, para nada y que debería hacerse cargo del problema de la higiene y colocar una cámara de videovigilancia para saber quién impide la recolección de residuos y que yo pueda poner, p. ej., la basura en el frente de mi casa. Tampoco tengo noticias de que la policía haga algo. Sin embargo, se tira basura desde el frente hacia los techos de mi vivienda, que solo puede hacerse si se trepan por el frente a las rejas que tengo para proteger la casa. Parecería que no hay autoridad pública ni servicio alguno de la Municipalidad ni de nada en esta ciudad. Le agradezco al diario todas las veces que ha publicado mi problema. Espero que las autoridades públicas tengan algún tipo de respuesta en esta ocasión".

****

Teorías conspirativas

UN LECTOR

"Las teorías conspirativas están de moda. Pero eso no significa que sean verdades, sino todo lo contrario, el porcentaje de falsedad es altísimo, por eso hay muchas personas que se han cansado de ver videos conspirativos que a todas luces son mentiras. Pero, ¿qué es lo que lleva a ciertas personas a mentir, a crear fábulas para hacer creer que algo es cierto cuando no lo es? La trampa está en la cantidad de suscripciones que tienen esos videos, puesto que todos te invitan a que te suscribas a sus canales de videos. Este problema genera otro más, porque cuando ocurra algo que sea verdad, costará muchísimo creerlo, y que será como el cuento del lobo. Tantas veces se mintió que venía el lobo y era mentira, que cuando fue verdad, nadie lo creyó, y seguramente eso tendrá sus consecuencias".

****

Falta compromiso ciudadano

ASIDUA LECTORA

"Muchas personas mayores como yo nos estamos cuidando; pero cuando salgo a hacer un mandado a escasa cuadra o dos de mi casa, noto que otros viven como si nada pasara. Uno ve las estadísticas diarias sobre los contagiados de coronavirus y se alarma, a pesar de que son muchos los recuperados. Pero las autoridades tienen que hacer algo, porque así no van a parar los contagios. A 20 metros de mi casa tengo la plaza Pucará y todos los días, 20, 30 chicos hacen gimnasia, incluso con profesores; por supuesto que el barbijo no existe. Ahora de noche, también hacen partidos de fútbol. A veces hay 40 ó 50 personas. Una aglomeración de gente impresionante. Y nadie viene a controlar esto, ninguna autoridad, policía, Municipalidad, nadie... Es el libre albedrío, cada cual hace lo que quiere. Entonces, los que estamos encerrados y cumplimos, nos limitamos a ver todo esto a través de la ventana".