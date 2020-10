https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.10.2020 - Última actualización - 1:36

1:35

Los responsabiliza por la pandemia de Covid-19 Trump apuntó contra China: "Van a pagar un alto precio por lo que le hicieron al país y al mundo"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió el miércoles a responsabilizar a China por la pandemia de coronavirus y lo criticó por su falta de transparencia a la hora de manejar en el país el brote inicial de Covid-19, al tiempo que lanzó una advertencia: "Van a pagar un alto precio por lo que le hicieron al país y al mundo".

El mandatario realizó la declaración en el marco de un video publicado en su cuenta de Twitter, en el que también anticipó su voluntad de lograr la autorización de emergencia del tratamiento con anticuerpos que él recibió en el hospital militar Walter Reed luego de contraer el nuevo coronavirus.

Se trata del cóctel experimental de anticuerpos policlonales de la compañía farmacéutica Regeneron, que aún se encuentra en ensayos clínicos, pero que él, al oír de su existencia, pidió recibirlo.

"Me dieron otras cosas también (Remdesivir y dexametasona) pero creo que esta fue la clave. Fue increíble. Me sentí bien de inmediato. Hace tres días ya me sentía igual de bien que hoy", sostuvo Trump.

El presidente estadounidense consideró que el tratamiento es "mucho más importante que la vacuna".

“Yo entré al hospital sin sentirme muy bien y a las 24 horas estaba genial, ya quería irme. Eso es lo que quiero para todos, que reciban el mismo tratamiento que el presidente. Porque yo me siento perfecto", señaló.

Aseguró que haber contraído la enfermedad fue "una bendición disfrazada", al tiempo que añadió: "Lo contraje, escuché sobre la droga y pedí que me la dieran. Fue sugerencia mía. Pedí que me la dieran y fue increíble como funcionó. Si no hubiera contraído la enfermedad, la estaríamos evaluando junto a otras".

En su mensaje, explicó que buscará que el Estado se haga cargo del tratamiento: "Vamos a trabajar para que lo obtengan gratis, especialmente los adultos mayores. Vamos a hacer que lleguen rápido, Hay cientos de miles de dosis que están listas".

En ese momento realizó la crítica al gigante asiático al remarcar: "No van a pagar por el tratamiento. No fue su culpa que esto pasara, fue la culpa de China, que va a pagar un alto precio por lo que le hizo a Estados Unidos y al mundo".

Con información de NA.